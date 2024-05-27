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Заступник міністра оборони Росії отримав підозру від СБУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Заступник міністра оборони Росії отримав підозру від СБУ
Оскільки зловмисник перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності
фото: пресслужба СБУ

Криворучко особисто координує поставки російському війську керованих авіабомб та балістичних ракет «Іскандер»

Служба безпеки України повідомила про підозру заступнику міністра оборони РФ Олексію Криворучку, який брав участь у підготовці повномасштабного вторгнення та наразі відповідає за забезпечення зброєю російських військових для війни в Україні. Про це повідомляє пресслужба СБУ. 

«Служба безпеки зібрала доказову базу на заступника міністра оборони РФ Олексія Криворучка, який відповідає за забезпечення російських військ у війні проти України. За даними слідства, посадовець брав участь у плануванні, підготовці та здійсненні повномасштабного вторгнення РФ на територію нашої держави», – йдеться у повідомленні СБУ.

Як зазначається, за його наказами до окупаційних угруповань надходить зброя та боєприпаси, які виробляють підприємства військово-промислового комплексу РФ. Серед іншого встановлено, що Криворучко особисто координує поставки російському війську керованих авіабомб та балістичних ракет «Іскандер».

Рашисти використовують це озброєння для масованих ударів по цивільній інфраструктурі України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Криворучку про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки зловмисник перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти українців.

Раніше СБУ оголосила підозру гендиректору найбільшого виробника «Калібрів». Абдрахманов належить до близького оточення вищого військово-політичного керівництва РФ та очолює підприємство, яке є головним виробником крилатих ракет «Калібр».

Також спільниця Путіна Валентина Матвієнко отримала підозру від СБУ.

Теги: СБУ підозра Міноборони РФ

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