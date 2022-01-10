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    Жертвами Covid-19 у Англії вже стало понад 150 тис. осіб

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    Пандемія забрала життя півтори сотні британців - Жертвами Covid-19 у Англії вже стало понад 150 тис. осіб
    Пандемія забрала життя півтори сотні британців
    фото з відкритих джерел

    У країні зареєстровано 146 тис. 390 нових випадків інфікування

    Із початку пандемії коронавірусу у Великій Британії вже зафіксовано понад 150 тис. смертей внаслідок Covid-19. Про це повідомляє Sky News.

    Упродовж останньої доби у Британії зареєстрували 313 нових смертей від коронавірусу. Загальна кількість летальних випадків від початку пандемії досягла 150 тис. 57.

    Згідно з останніми даними британського уряду, в країні також зареєстровано 146 тис. 390 нових випадків Covid-19, внаслідок чого загальна кількість підтверджених випадків хвороби з початку пандемії вже становить 14 млн 333 тис. 794.

    Нагадаємо, британських школярів після канікул зобов'яжуть носити маски на уроках.

    До слова, британські вчені виступили за зміну існуючих вакцин від Covid-19.

    Також експерти назвали основні симптоми зараження новими штамами Covid-19.

    Раніше Британія оновила добовий максимум заражень коронавірусом.

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    Теги: Велика Британія хвороби коронавірус
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    Жертвами Covid-19 у Англії вже стало понад 150 тис. осіб