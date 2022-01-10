Жертвами Covid-19 у Англії вже стало понад 150 тис. осіб

У країні зареєстровано 146 тис. 390 нових випадків інфікування

Із початку пандемії коронавірусу у Великій Британії вже зафіксовано понад 150 тис. смертей внаслідок Covid-19. Про це повідомляє Sky News.

Упродовж останньої доби у Британії зареєстрували 313 нових смертей від коронавірусу. Загальна кількість летальних випадків від початку пандемії досягла 150 тис. 57.

Згідно з останніми даними британського уряду, в країні також зареєстровано 146 тис. 390 нових випадків Covid-19, внаслідок чого загальна кількість підтверджених випадків хвороби з початку пандемії вже становить 14 млн 333 тис. 794.

Нагадаємо, британських школярів після канікул зобов'яжуть носити маски на уроках.

До слова, британські вчені виступили за зміну існуючих вакцин від Covid-19.

Також експерти назвали основні симптоми зараження новими штамами Covid-19.

Раніше Британія оновила добовий максимум заражень коронавірусом.

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