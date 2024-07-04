Жителі Новоросійська поскаржилися на «патріотичне» підсвічування будинку: причина

«Наші будинки горять дуже патріотично вночі, красиво, але небезпечно за нинішніх умов», – жителі РФ

У РФ жителі Новоросійська поскаржилися на «патріотичне» підсвічування будинку. Вони бояться, що через триколор їх атакує безпілотник. Про це повідомляють російські пабліки.

«Наші будинки горять дуже патріотично вночі, красиво, але небезпечно за нинішніх умов... ми як червона ганчірка для бика», – скаржаться місцеві.

фото: соцмережі

Заступник мера Новоросійська Олександр Яменсков заявив, що «відключення патріотичного підсвічування на будинку не сприяє безпеці». Крім того, за його словами, вимкнення освітлення посприяє зростанню криміналу в районі.