Зсув ґрунту в таборі для біженців в Бангладеш: шестеро загиблих

За прогнозами метеорологів значні опади триватимуть ще кілька днів

За прогнозами метеорологів значні опади триватимуть ще кілька днів

Унаслідок паводка та зсувів ґрунту у таборі для біженців-рохінджа в Бангладеш загинули щонайменше шестеро осіб. Про це пише Reuters.

«Щонайменше шестеро мусульман-рохінджа, в тому числі діти, загинули, й кілька інших отримали травми через викликані зливами зсуви ґрунту та підтоплення у таборі для біженців на півдні Бангладеш», – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що зсуви ґрунту забрали п’ять життів, а одну дитину зніс паводок.

За прогнозами метеорологів значні опади триватимуть ще кілька днів.

Нагадаємо: після втечі із М’янми у 2017-му році майже мільйон рохінджа живуть у переповнених таборах в прикордонному районі Бангладеш Кокс Базар. Біженці переважно живуть у халупах з бамбука та листів пластика, які кріпляться за круті голі пагорби, тож паводки ще більше погіршили їх умови життя.

Раніше повідомлялося, що внаслідок повені у Китаї загинули дванадцять осіб і понад 100 тисяч мешканців евакуювали з постраждалих районів. Великі території центральної китайської провінції Хенань опинилися під водою через найсильніший за останні тисячу років дощ.

А на чорноморському узбережжі Туреччини через сильні зливи не спадає повінь.

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