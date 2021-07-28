Зсув ґрунту в таборі для біженців в Бангладеш: шестеро загиблих
За прогнозами метеорологів значні опади триватимуть ще кілька днів
«Щонайменше шестеро мусульман-рохінджа, в тому числі діти, загинули, й кілька інших отримали травми через викликані зливами зсуви ґрунту та підтоплення у таборі для біженців на півдні Бангладеш», – йдеться у матеріалі.
Зазначається, що зсуви ґрунту забрали п’ять життів, а одну дитину зніс паводок.
За прогнозами метеорологів значні опади триватимуть ще кілька днів.
Нагадаємо: після втечі із М’янми у 2017-му році майже мільйон рохінджа живуть у переповнених таборах в прикордонному районі Бангладеш Кокс Базар. Біженці переважно живуть у халупах з бамбука та листів пластика, які кріпляться за круті голі пагорби, тож паводки ще більше погіршили їх умови життя.
Раніше повідомлялося, що внаслідок повені у Китаї загинули дванадцять осіб і понад 100 тисяч мешканців евакуювали з постраждалих районів. Великі території центральної китайської провінції Хенань опинилися під водою через найсильніший за останні тисячу років дощ.
А на чорноморському узбережжі Туреччини через сильні зливи не спадає повінь.