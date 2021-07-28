  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Зсув ґрунту в таборі для біженців в Бангладеш: шестеро загиблих

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За прогнозами метеорологів значні опади триватимуть ще кілька днів - Зсув ґрунту в таборі для біженців в Бангладеш: шестеро загиблих
    За прогнозами метеорологів значні опади триватимуть ще кілька днів
    Фото: Reuters

    За прогнозами метеорологів значні опади триватимуть ще кілька днів

    Унаслідок паводка та зсувів ґрунту у таборі для біженців-рохінджа в Бангладеш загинули щонайменше шестеро осіб. Про це пише Reuters.

    «Щонайменше шестеро мусульман-рохінджа, в тому числі діти, загинули, й кілька інших отримали травми через викликані зливами зсуви ґрунту та підтоплення у таборі для біженців на півдні Бангладеш», – йдеться у матеріалі.

    Зазначається, що зсуви ґрунту забрали п’ять життів, а одну дитину зніс паводок.

    За прогнозами метеорологів значні опади триватимуть ще кілька днів.

    Нагадаємо: після втечі із М’янми у 2017-му році майже мільйон рохінджа живуть у переповнених таборах в прикордонному районі Бангладеш Кокс Базар. Біженці переважно живуть у халупах з бамбука та листів пластика, які кріпляться за круті голі пагорби, тож паводки ще більше погіршили їх умови життя.

    Раніше повідомлялося, що внаслідок повені у Китаї загинули дванадцять осіб і понад 100 тисяч мешканців евакуювали з постраждалих районів. Великі території центральної китайської провінції Хенань опинилися під водою через найсильніший за останні тисячу років дощ.

    А на чорноморському узбережжі Туреччини через сильні зливи не спадає повінь.

    Читайте також:
    Теги: діти Бангладеш паводок повінь біженці дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зсув ґрунту в таборі для біженців в Бангладеш: шестеро загиблих