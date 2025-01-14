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Адміністрація Байдена знайшла ще один важіль впливу на РФ під час переговорів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Адміністрація Байдена знайшла ще один важіль впливу на РФ під час переговорів
Кошти належать російському Центральному банку і були заморожені три роки тому після агресії РФ
фото з відкритих джерел

Заарештовані гроші можуть дати Росії новий стимул сісти за стіл переговорів

Адміністрація президента США Джо Байдена намагається переконати європейських союзників конфіскувати близько 300 млрд євро заморожених російських активів. Про це повідомляє CNN.

Напередодні інавгурації Дональда Трампа адміністрація Байдена робить останню спробу заарештувати російські активи, аби використати їх як майбутній важіль на переговорний процес про завершення війни.

Зазначається, що помічники Байдена працюють над тим, аби переконати європейських партнерів підтримати переведення близько $300 млрд російських грошей на новий ескроу-рахунок, який буде відкритий лише в межах мирної угоди. Кошти належать російському Центральному банку і були заморожені три роки тому після вторгнення Росії в Україну.

Як пише CNN, адміністрація Байдена арештом російських активів хоче надіслати Кремлю сигнал про вимушені переговори, якщо Москва планує повернути свої кошти.

Високопосадовці Байдена тісно консультувалися щодо цієї ідеї з командою національної безпеки новообраного президента Дональда Трампа. Зокрема з сенатором Марко Рубіо, призначеним держсекретарем, і республіканцем Майком Уолцом, який претендує на посаду радника з питань національної безпеки.

Як пише CNN, Трамп загалом підтримує цю стратегію, вважаючи, що заарештовані гроші можуть дати Росії новий стимул сісти за стіл переговорів. Однак європейці не так захоплені ідеєю і висловлюють занепокоєння щодо порушення міжнародного права, якщо банки повністю конфіскують російські гроші.

Нагадаємо, у грудні минулого року Україні надійшов $1 млрд від США, що забезпечений доходами від заморожених російських активів. Він став першим траншем із запланованих $20 млрд, які США готові виділити коштом використання знерухомлених російських активів у межах ініціативи G7.

Згодом до державного бюджету України надійшло 3 млрд євро від Європейського Союзу у межах ініціативи ERA. Це перший транш коштів від Євросоюзу, які забезпечені доходами від російських заморожених активів.

До слова, у грудні 2024 року видатки державного бюджету України становили рекордні 704,7 млрд грн порівняно з 426,3 млрд грн у листопаді. За загальним фондом – 491,9 млрд грн проти 340,2 млрд грн у листопаді.

Порівняно з груднем 2023 року видатки держбюджету в грудні 2024 року зросли на 28,5%, зокрема за загальним фондом – на 23,7%. У грудні завдяки значній зовнішній допомозі доходи держбюджету становили 470,4 млрд грн проти 302,6 млрд грн у листопаді.

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Теги: США гроші росія Джозеф Байден переговори Дональд Трамп

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