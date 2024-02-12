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Експорт Росії торік впав майже на третину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Експорт Росії торік впав майже на третину
Загальний обсяг експорту Росії скоротився на 28,3% до $425,1 млрд
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Експортна та імпортна залежності Росії з Азією значно зросли

Загальний обсяг експорту Росії впав майже на третину (28,3%) за 2023 рік, а постачання до Європи – на 68%. Водночас експортна та імпортна залежності Росії з Азією зросли. Про це повідомляє агентство Reuters.

За даними митної служби країни, на які посилається агентство, загальний обсяг експорту Росії скоротився на 28,3% до $425,1 млрд. Найбільш відчутним стало падіння постачання до Європи – на 68%, до $84,9 млрд.

Натомість експорт до Азії зріс на 5,6% до $306,6 млрд. Частка цього регіону в російському експорті значно зросла – з 49% у 2022 році до 72% у 2023 році.

Імпорт до Росії загалом збільшився на 11,7% до $285,1 млрд. При цьому постачання з Європи скоротилися на 12,3% до $78,5 млрд, а імпорт з Азії зріс на 29,2% до $187,5 млрд.

Нагадаємо, Європейський Союз вимагає від урядів членів блоку терміново припинити нелегальний потік товарів до РФ на тлі прагнення Брюсселя взяти під контроль закриття лазівок у санкціях.

До слова, Європейський союз готується запровадити чергові санкції проти РФ через широкомасштабну військову агресію проти України. Новий, 13-й пакет санкцій, планують оголосити 24 лютого, на другу річницю повномасштабного вторгення.

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Теги: росія Азія експорт санкції

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