Таджикистан рекомендував своїм громадянам утриматися від поїздок в РФ

РФ запровадила додаткові заходи безпеки і перевірки

Посольство Таджикистану в Москві рекомендувало громадянам республіки утриматися від поїздок до Росії через посилення контролю на кордонах. Про це йдеться на сайті посольства.

«З огляду на триваючий в Російській Федерації режим посиленого контролю за в'їздом іноземних громадян через державний кордон в наземних і повітряних пунктах пропуску, Посольство Республіки Таджикистан в Російській Федерації рекомендує громадянам Республіки Таджикистан тимчасово утриматися від поїздок до Російської Федерації без крайньої необхідності», – йдеться у повідомленні.

Вперше така рекомендація надійшла 27 квітня. Тоді влада Таджикистану оголосила, що тисячі громадян республіки застрягли в московських аеропортах через перевірки. Це сталося через місяць після теракту в мерії Крокуса.

5 вересня МЗС Киргизстану також закликало громадян республіки відмовитися від візитів до Росії. Причиною стали додаткові заходи безпеки, запроваджені російським законодавством.

Нагадаємо, у квітні Таджикистан вручив ноту протесту російському послу. Міністерство закордонних справ Таджикистану «серйозно занепокоєне» ставленням до таджиків в Російській Федерації.

У Душанбе російський посол отримав ноту протесту через «повсюдне порушення прав і свобод» таджиків у Росії.

Заява пролунала тоді, коли сотні громадян Таджикистану застрягли на російсько-казахстанському кордоні та в аеропортах Москви через перевірки.

Нагадаємо, 30 березня повідомлялося, що громадяни Таджикистану масово виїжджають з РФ після стрілянини у «Крокус Сіті Холі», деякі з них повідомляли про утиски.

До того ж на тимчасово окупованих територіях України росіяни розпочали перевірки вихідців з Таджикистану. Для цього туди відправляють додаткові групи ФСБ, перед якими поставлено задачу проводити «профілактичні бесіди».

Згодом Таджикистан рекомендував своїм громадянам утриматися від поїздок до Росії.