Данія оголосила про нову допомогу для України на €1 млрд

Глава уряду Данії оголосила про черговий пакет допомоги для України

Уряд Данії вирішив надати Україні новий пакет підтримки на загальну суму 1 мільярд євро. Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє Sky News.

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Глава уряду Данії оголосила про черговий пакет допомоги для України сьогодні, 13 грудня, на пресконференції в Осло.

Чиновниця зазначила, що у четвер, 14 грудня, вона представить новий пакет підтримки своєму парламенту.

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Відповідну заяву було зроблено під час візиту президента України Володимира Зеленського до столиці Норвегії для зустрічі з лідерами країн Північної Європи.

Копенгаген уже надав українській стороні після широкомасштабного вторгнення Росії оборонну допомогу на суму близько 2,8 млрд євро. Зокрема, уряд Данії оголосив про передачу Україні нового пакета військової допомоги на суму 3,7 млрд данських крон (близько $520 млн). До пакета допомоги ввійшли танки Т-72ЕА, БМП-2, артилерійські боєприпаси, безпілотники, стрілецька зброя і броньовані ремонтно-евакуаційні машини.

Крім того, уряд Данії передав Україні також гуманітарну допомогу на 378 млн євро.