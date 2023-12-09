Блокування польсько-українського кордону: Естонія зробила заяву

Маргус Цахкна: «Естонія готова зробити свій внесок у пошук швидкого рішення»

Естонія готова сприяти якнайшвидшому розв'язанню проблеми блокування польсько-українського кордону польськими перевізниками. Про це сказав міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, передає PAP.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Польські прикордонні переходи використовуються, зокрема, для доставки життєво важливої гуманітарної та оборонної допомоги, а також для транспортування товарів, які підживлюють економіку України. Тому Естонія готова зробити свій внесок у пошук швидкого рішення«, – зазначив естонський міністр.

Зокрема Маргус Цахкна заявив, що наступного тижня очікує прогресу на шляху України до ЄС, а також прийняття 12-го пакету санкцій, адже робота з міжнародної ізоляції Росії має продовжуватися.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, блокування польсько-українського кордону змусить громадян витратити більше грошей на деякі продукти напередодні різдвяних свят.

Як повідомлялося, страйк польських перевізників заблокував волонтерську допомогу для ЗСУ.

До слова, прем'єр Польщі Моравецький підтримав протестувальників на кордоні.

До відома, у понеділок, 11 грудня, угорські перевізники проведуть акцію протесту на кордоні з Україною, вимагаючи скасування «транспортного безвізу». Він відбудеться біля пункту пропуску «Загонь-Чоп».

Будь ласка, читайте текст після реклами







