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Економія на субсидіях? Молдова може заборонити вирощування популярної культури

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Економія на субсидіях? Молдова може заборонити вирощування популярної культури
Міністр Володимир Боля пропонує обмежити вирощування кукурудзи
колаж: Point.md

Міністр сільського господарства Молдови різко висловився в бік аграріїв які вирощують кукурудзу на півдні країни

Вирощування кукурудзи на півдні Молдови може бути заборонено законом. Про це заявив міністр сільського господарства країни Володимир Боля.

Чиновник вважає, що проблема фермерів не в нестачі грошей, про що вони заявляють на своїх протестах, а у «підході та відношенні». За словами Болі, агробізнесменам необхідно скорочувати витрати та шукати способи стати ефективнішими, щоб конкурувати.

«Міністерство сільського господарства тісно пов'язане із реальністю фермерів. На жаль, підхід до питань, які потрібні, не вирішує нічого. Восени у південній частині Молдови виникне проблема субсидій для культур другої групи, таких як соняшник та кукурудза. Для всіх ясно, що за останні 2000 років у південній частині республіки випадання опадів становлять 200-300 мм, а кукурудзі потрібно 580-600 мм для зростання», - зауважив міністр.

Він додав, що уряд також перегляне систему субсидування агропромислової галузі з метою переорієнтування її з виробництва сировини на її переробку. Є також сільгоспвиробники, які посадили кукурудзу на ділянках, де можливе зрошення, але системи зрошення не було включено. Такі аграрії компенсації від держави також не отримають.

Статистичні дані цьогорічних урожаїв у Молдові демонструють, що цього року кукурудзою засіяно близько 492 тисячі гектарів землі (приблизно на 37 тисяч га менше, ніж у 2022 році), що становить близько 31,1% усіх засіяних сільськогосподарських площ. У дрібних фермерів частка кукурудзи становить понад 50%, а у так званих прибудинкових господарствах – перевищує 65%.

На другому місці соняшник – із 389 тисячами га (24,6%), на третьому місці – пшениця – із 372 тисячами га (23,5%). Разом ці три культури займають майже 80% усіх посівних площ у Республіці Молдова. Натомість овочі займають всього 4-5% посівних площ, а цукрові буряки менше одного відсотка.

Статистика демонструє, що за останні 10-15 років посівні площі кукурудзи збільшилися приблизно на 100 тис. га, соняшнику – більш ніж на 150 тис. га, цукрових буряків скоротилися у 3-4 рази, овочів – удвічі.

Нагадаємо, Молдова продовжить підтримувати Україну в боротьбі з агресією РФ, попри погрози Кремля. Про це повідомило міністерство закордонних справ Молдови. Так у відомстві відреагували на заяву представниці МЗС Росії Марії Захарової, яка пригрозила Молдові наслідками в разі посилення підтримки України з боку Кишинева. За її словами, це поставить під загрозу стабільність і безпеку в регіоні.

Також зазначається, що влада Молдови розвиває партнерські відносини з організаціями та державами для збереження миру і безпеки країни. У цьому питанні Молдова співпрацює з тими, хто притримується демократичних цінностей.

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Теги: міністр Молдова аграрії пшениця овочі

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