Економіст назвав товар, заборона імпорту якого найбільше би вдарила по економіці Росії

Іноземцев: Якщо пиво просто подорожчає на 20%, пити його ніхто не перестане

Владислав Іноземцев: Хміль виростити у великих масштабах у Росії неможливо, його постачають дві країни

Санкції на поставки хмелю до Росії мали б максимально широкий ефект. Це в інтерв'ю «Главкому» заявив російський економіст Владислав Іноземцев, на якого Кремль повісив ярлик «іноагента».

За словами Іноземцева, ще у 2022 році йому поставили запитання: «Що я на місці тих, хто запровадив санкції, заборонив би постачати до Росії, щоби це мало максимально широкий ефект? Я відповів: хміль».

Так, Росія виробляє всього 2% від хмелю, який використовує в пивній промисловості. Водночас пивна промисловість продає продукцію на 1 трлн рублів на рік, її споживає 60% населення.

«Хміль виростити у великих масштабах у Росії неможливо, його постачають дві країни: Німеччина і Чехія. Але ці поставки санкцій не зазнають», – зауважив економіст. Він додав, що якщо пиво «просто подорожчає на 20%, пити його ніхто не перестане».

Також економіст Владислав Іноземцев розповів, що рубль продовжує втрачати позиції на валютному ринку, і ця тенденція триватиме. Водночас курс долара у РФ до кінця 2025 року може зрости до 130-135 рублів.

Нагадаємо, через нестачу робочої сили Росія опинилась на межі своїх виробничих можливостей. Про це йдеться в аналізі газети The Telegraph. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, російська еконімка утрималась на плаву попри прогнози та повідомлення, що санкціїзавдадуть шкоди. Та за майже три роки війни попереджувальні знаки для РФ почали блимати червоним, вважають аналітики.

Бізнес у РФ паралізований через критичну нестачу робочої сили. Різкий ріст інфляції змусив російські супермаркети зберігати масло у холодильниках з магнітними замками, аби його не крали.

Нові великі підвищення відсоткових ставок неминучі, а економіка все ще дуже вразлива до падіння цін на нафту. Минулого тижня центробанк РФ був змушений втрутитись після того, як російський рубль впав щодо долара та юаня до найнижчого рівня з березня 2022 року.

Як відомо, США розширили санкційний список щодо Російської Федерації, наклавши санкції на десятки російських банків, реєстраторів цінних паперів і фінансових чиновників. Цього разу туди ввійшли Газпромбанк, БКС-банк та «Центрокредит».