США створили судноплавний коридор в Ормузькій протоці для експорту нафти – Axios

Американський чиновник заявив, що США контролюють південну частину Ормузької протоки вже два місяці

Операція триває вже кілька тижнів і дозволяє пом'якшити наслідки війни

Американські військові створили судноплавний коридор в Ормузькій протоці, забезпечивши транспортування близько 10 млн барелів нафти на день, що становить приблизно половину довоєнного обсягу. Про це повідомляє Axios із посиланням на посадовців США, передає «Главком».

За даними видання, операція під керівництвом американських сил триває вже кілька тижнів і дозволяє пом'якшити наслідки війни, що призвела до стрибка світових цін на сиру нафту.

У рамках операції, якою з штаб-квартири у Форт-Брегзі (штат Північна Кароліна) керує спеціальна робоча група, щоночі від 15 до 20 танкерів проходять через південний канал уздовж узбережжя Оману. Військові США координують дії з партнерами з Перської затоки, формуючи графіки руху для порожніх і завантажених суден, а ВПС США забезпечують захист кораблів від іранських ракет та безпілотників. У деякі ночі обсяги транспортування сягали від 15 до 20 млн барелів.

Створення коридору стало можливим після двотижневої військової кампанії Центрального командування США, яка погіршила роботу радіолокаційних систем Ірану. Через втрату моніторингу Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) здебільшого діє «наосліп», запускаючи дрони та ракети в орієнтовному напрямку руху конвоїв.

«Ми контролюємо південну частину Ормузької протоки вже два місяці. Корпус вартових Ісламської революції може бути проблемою, але вони не контролюють протоку. Ми контролюємо», – заявив американський чиновник, безпосередньо обізнаний із перебігом операції.

Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю виданню Axiosв заявив: «З Ормузької протоки виходить величезна кількість нафти. Вони марнують час. Переговори з ними – це марна трата часу. Іранці ще мають певну опірність, але загалом вони є лише оболонкою самих себе».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп опублікував мапу Ормузької протоки, на якій позначив її як «Нову територію США».

На оприлюдненому американським президентом зображенні Ормузьку протоку виділено окремо та додано напис «New U.S. Territory» – «Нова територія США».