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Морські поставки нафти з РФ впали до мінімуму з квітня через атаки на Новоросійськ – Bloomberg

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Морські поставки нафти з РФ впали до мінімуму з квітня через атаки на Новоросійськ – Bloomberg
Падіння видобутку нафти в Росії поглиблюється, оскільки Україна загрожує ключовому порту
фото: Bloomberg

Падіння поглибилося минулого тижня, коли було атаковано ключовий чорноморський порт Новоросійськ

Морські поставки російської сирої нафти за кордон продовжили стрімко падати на тлі атак безпілотників і загроз нових ударів у Чорному морі, опустившись до найнижчого рівня з кінця квітня. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Скорочення експорту триває вже п’ять тижнів поспіль, а падіння за цей період виявилося більшим, ніж за будь-який зіставний проміжок часу від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Падіння суттєво поглибилося минулого тижня, коли в ключовому чорноморському порту Новоросійськ не було завантажено жодної партії сирої нафти. Один із танкерів, що перебував біля причалу термінала «Шесхаріс» під час атаки в середу, 12 серпня, за даними супутникових знімків, залишався там і в понеділок, хоча інші причали порту відновили роботу на вихідних. У результаті за чотири тижні до 16 серпня середньодобовий експорт скоротився до 3,58 млн барелів.

Якщо раніше після українських ударів по НПЗ поставки сирої нафти за кордон зростали через її надлишок, то нова хвиля атак уже не дала такого ефекту, оскільки під ударами опинилися також судна та портова інфраструктура експорту. Ситуація вже позначається на загальних обсягах видобутку в РФ: минулого місяця він впав до 8,89 млн барелів на добу, що є найнижчим показником за останні шість років і майже на 1 млн барелів на добу нижче дозволеної для країни квоти в рамках угоди ОПЕК+.

Нагадаємо, вночі 12 серпня Сили оборони України провели операцію з ураження військово-морської бази Росії в Новоросійську. У місті лунали численні вибухи, спалахнули пожежі, було пошкоджено портову інфраструктуру. Російська влада заявила про серйозні наслідки нічного удару.

Два найбільші зернові термінали Росії в Новоросійську призупинили роботу після атаки українських безпілотників. Йдеться про Новоросійський зерновий термінал та Новоросійський комбінат хлібопродуктів (НКХП). 

До слова, президент України Володимир Зеленський розповів про деталі операції Сил оборони у Новоросійську. За його словами, її особливістю стало комбіноване застосування великої кількості різних українських засобів ураження. 

Зеленський назвав операцію застосуванням українських «далекобійних санкцій» та наголосив, що вперше в межах одного удару злагоджено спрацювала така кількість різних видів озброєння.

Теги: росія нафта

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