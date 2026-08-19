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Росіяни масово кинулися до Грузії через чутки про мобілізацію

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росіяни масово кинулися до Грузії через чутки про мобілізацію
Кордон Росії з Грузією заполонили тисячі людей
фото: росЗМІ

На єдиному сухопутному переході між країнами зафіксували різке зростання пасажиропотоку, а з російського боку утворилися великі автомобільні затори

Десятки тисяч людей почали виїжджати з Росії до Грузії через прикордонний перехід Верхній Ларс на тлі чуток про можливу нову хвилю мобілізації після осінніх виборів до Держдуми. Пасажиропотік на кордоні суттєво перевищив показники аналогічних періодів минулих років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на рос ЗМІ.

Росіяни масово кинулися до Грузії через чутки про мобілізацію фото 1
фото: росЗМІ
Росіяни масово кинулися до Грузії через чутки про мобілізацію фото 2
фото: росЗМІ

Рекордні показники на прикордонному переході Верхній Ларс зафіксували 15 та 16 серпня. За даними російської митної служби, кожного з цих днів через пункт пропуску проходили понад 19 тис. осіб.

Росіяни масово кинулися до Грузії через чутки про мобілізацію фото 3
фото: росЗМІ

18 серпня пасажиропотік зріс ще більше – через Верхній Ларс пройшли понад 20 тис. людей. Зазначається, що нинішні показники значно перевищили дані за аналогічні періоди попередніх років.

Водночас різке збільшення кількості людей на кордоні спричинило значні затори з російського боку. За словами очевидців, автомобілі просувалися вкрай повільно – приблизно на 50 метрів за годину.

Верхній Ларс залишається єдиним сухопутним прикордонним переходом між Росією та Грузією. Саме через нього росіяни масово залишали країну після оголошення так званої часткової мобілізації у вересні 2022 року.

Тоді на під'їздах до кордону утворилися багатокілометрові автомобільні черги, а десятки тисяч росіян намагалися потрапити до Грузії. Частині людей доводилося чекати на перетин кордону протягом кількох днів.

Нинішній ажіотаж виник на тлі чуток про можливу нову хвилю мобілізації в Росії після осінніх виборів до Держдуми. Водночас у наведеній інформації немає офіційного підтвердження, що рішення про проведення нової мобілізації вже ухвалено.

Нагадаємо, Росія зазнала близько 1,5 млн втрат на полі бою від початку повномасштабного вторгнення в Україну. За оцінкою Центру стратегічних та міжнародних досліджень, лише протягом 2026 року російська армія втрачала в середньому близько 30 тис. військових щомісяця.

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Теги: росія Грузія мобілізація

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