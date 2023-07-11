Британська розвідка вказала, кого Кремль вербуватиме на війну у Москві

Нові заходи, ймовірно, передусім торкнуться представників національних меншин з бідніших регіонів Росії, оскільки їх багато серед тих, хто працює на будівництві у столиці

До кінця серпня 2023 року одна компанія поставила за мету набрати 30 добровольців

Російська влада у Москві почали вимагати від будівельних компаній надавати «добровольців» для участі у війні проти України, погрожуючи розірванням контрактів. Про це йдеться у розвідувальному огляді міністерства оборони Великої Британії.

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Як зазначається, міська влада Москви скоріш за все погрожує будівельним фірмам розірванням контрактів, якщо вони не виконають квот і не знайдуть серед працівників «добровольців» для участі у війні проти України.

Як зазначається у розвідці, так заходи, ймовірно, передусім торкнуться представників національних меншин з бідніших регіонів Росії, оскільки їх багато серед тих, хто працює на будівництві у столиці.

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Розвідка вважає, що ці заходи скоріш за все здійснюються з мовчазної згоди мера Москви, який і раніше намагався мінімізувати вплив війни на більш заможних москвичів, але при цьому демонструвати підтримку війни.

Повідомляється, що до кінця серпня 2023 року одна компанія поставила за мету набрати 30 добровольців.

За даними британської розвідки, цей крок в першу чергу торкнеться етнічних меншин з найбідніших регіонів Росії, таких як Дагестан та країни Центральної Азії, які становлять більшість московських будівельників.

«Швидше за все, цей захід хоча б мовчазно схвалений мером Москви Сергієм Собяніним. Це продовжує його послужний список спроб звести до мінімуму вплив конфлікту на більш заможних москвичів, водночас підтримуючи військові дії», - зазначають у Міноборони Британії.

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Раніше повідомлялося, що Кремль намагається завербувати на війну проти України громадян Анголи, а також Білорусі. Також повідомлялося, що Кремль планує почати вербувати на війну підсудних та підслідних.