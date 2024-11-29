МЗС Грузії відреагувало на рішення уряду призупинити інтеграцію країни до ЄС

Затягування переговорів про вступ до ЄС, на думку працівників МЗС, ізолює країну

МЗС заявило, що рішення уряду суперечить статті 78 Конституції Грузії

Десятки співробітників Міністерства закордонних справ Грузії висловили протест проти рішення уряду призупинити інтеграцію країни до Європейського Союзу. Вони оприлюднили свою позицію у спільній заяві, повідомляє Newsgeorgia.

У заяві наголошується, що протягом багатьох років грузинська дипломатія наполегливо працювала над приєднанням Грузії до європейських і євроатлантичних структур, що відповідає волі та історичному вибору народу. На думку співробітників МЗС, оголошене рішення про відкладення переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року не узгоджується зі стратегічними інтересами держави.

Автори звернення підкреслили, що це рішення суперечить статті 78 Конституції Грузії, яка закріплює курс країни на вступ до ЄС і НАТО.

Дипломати зауважують, що нинішній процес розширення ЄС, спричинений міжнародною політичною ситуацією, створює унікальну можливість для Грузії. Відмова від такого шансу, за їх словами, матиме серйозні стратегічні наслідки, а можливість повторного приєднання може не виникнути.

Затягування переговорів про вступ, за словами дипломатів, ізолює країну, залишаючи її без підтримки західних партнерів. Співробітники МЗС додали, що це робить Грузію вразливою перед зовнішніми загрозами в умовах напруженої міжнародної обстановки.

Під заявою підписалися 78 працівників МЗС Грузії, серед яких керівники департаментів та дипломати, які працюють за кордоном.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі».

Згодом біля центрального офісу правлячої партії «Грузинська мрія» у Тбілісі ввечері зібрався стихійний мітинг. Приводом стала заява прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе про відмову влади Грузії від переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Також повідомлялося, що у центрі Тбілісі спалахнули жорсткі сутички між правоохоронцями та учасниками протесту. Мітингувальники спробували прорватися до будівлі парламенту. У відповідь поліція застосувала димові шашки та водомети.