Премʼєр Канади вирушає до Європи: яка мета візиту

У Варшаві премʼєр-міністр «наголосить на подальшій підтримці тривалого миру в Україні та Європі»

Премʼєр-міністр Канади Марк Карні відвідає Польщу, Німеччину та Латвію, аби розвинути оборонне й інше партнерство. Про це оголосили в офісі глави канадського уряду, передає «Главком».

«Премʼєр-міністр зосередиться на зміцненні відносин із європейськими союзниками й поглибленні співпраці у таких ключових сферах, як: торгівля, енергетика, критичні мінерали та колективна оборона», – заявили у відомстві. Зазначається, що у Варшаві премʼєр-міністр «наголосить на подальшій підтримці тривалого миру в Україні та Європі, підкресливши неприйнятність ухвалення рішень про Україну без України».

Водночас у Німеччині Карні зустрінеться із канцлером Фрідріхом Шольцом, аби «поглибити економічну співпрацю й обговорити нагальні глобальні безпекові виклики». «Звідти премʼєр-міністр вирушить до Риги, де зустрінеться з очільниками Латвії для зміцнення двосторонніх канадсько-латвійських відносин й розвитку торгівлі, зокрема в оборонному секторі. Премʼєр-міністр також відвідає канадських військовослужбовців, які несуть служби у рамках операції Reassurance», – розповіли у Карні.

Нагадаємо, у рамках операції Reassurance для стримування можливої російської агресії у Латвії у складі багатонаціонального батальйону вже сім років несуть службу сотні канадських військових, а також представники кількох інших країн НАТО.

Як відомо, Канада оголосила про новий пакет оборонної допомоги на 2 млрд канадських доларів Україні (близько $1,5 млрд). Про це заявив премʼєр-міністр Канади Марк Карні під час зустрічі із президентом Володимиром Зеленським на саміті G7, інформує «Главком».

Також прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що країна не планує вступати до Європейського союзу. Про це пише «Главком» із посиланням на CBC News. Так, політик відповів на запитання журналіста, який нагадав Карні, що прем'єр-міністр називав Канаду «найбільш європейською» з-поміж неєвропейських країн.