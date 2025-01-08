Azerbaijan Airlines призупиняє рейси до Казані на невизначений термін
В авіакомпанії запевнили, що продовжують уважно стежити за поточною ситуацією та інформуватимуть пасажирів про будь-які зміни
Azerbaijan Airlines припиняє рейси з Баку до Казані і назад на невизначений термін. Про це йдеться у заяві компанії.
«Через нещодавнє регулярне закриття повітряного простору над російським містом Казань AZAL призупиняє на невизначений термін усі рейси за маршрутом Баку-Казань-Баку для забезпечення безпеки польотів», – йдеться у повідомленні.
Пасажири рейсів AZAL до/з вказаного міста, які через поточну ситуацію не можуть скористатися послугами авіакомпанії, мають можливість отримати повне відшкодування без штрафних санкцій або перебронювати квитки.
В авіакомпанії запевнили, що продовжують уважно стежити за поточною ситуацією та інформуватимуть пасажирів про будь-які зміни.
Зауважимо, це вже іосьма авіакомпанія, яка призупинила рейси до Росії. Раніше це зробили:
- «Азербайджанські авіалінії» оголосили, що з 28 грудня призупиняють рейси із Баку до низки російських міст;
- Найбільша ізраїльська авіакомпанія El Al призупинила рейси з Тель-Авіва до Москви через «події у повітряному просторі Росії»;
- Казахська компанія Qazaq Air припинила на місяць польоти за маршрутом Астана – Єкатеринбург;
- Компанія ОАЕ FlyDubai на найближчі дні скасувала польоти з Сочі та Мінеральних Вод у Дубай;
- Ростовська авіакомпанія «Азимут» заявила про відміну рейсів до Азербайджану з аеропортів Сочі та Мінеральних Вод.
- Авіакомпанія «Туркменістан» на місяць призупинила рейси до Росії
- Узбецька авіакомпанія Qanot Sharq заявила про скорочення кількості рейсів до Росії
Так, авіакомпанії почали припиняти рейси до російських міст після аварії в казахстанському Актау літака Azerbaijan Airlines, який виконував рейс з Баку до Грозного. В авіакомпанії заявили, що літак зазнав «зовнішнього фізичного та технічного впливу». Де це сталося, перевізник не уточнив.
Однак, не всі авіакомпанії назвали саме катастрофу в Казахстані причиною зупинки польотів, також, терміни зупинки авіасполучення всюди є різними.
Нагадаємо, пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. На борту було 67 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Серед них 37 громадян Азербайджану, 16 росіян, шестеро громадян Казахстану і троє – громадян Киргизстану.
‼️Мережею шириться відео з дивними слідами на хвості літака, що впав у Казахстані. Отвори схожі на ті, що залишаються після обстрілу
Але як відомо, Росавіація назвала винними у катастрофі птахів... https://t.co/SgP5FlrZL1 pic.twitter.com/Znq68XNLax
Згодом Росавіація назвала попередню причину авіакатастрофи: зіткнення з птахами. Також повідомляється, що на борту літака, що впав, вибухнув кисневий балон, після чого люди почали непритомніти.
Однак, очільник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що авіакатастрофу літака Embraer 190 в Казахстані спричинив російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК).
За його словами, літак зазнав пошкоджень внаслідок дій російських військових і його відправили до Казахстану «замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей».
Вже 27 грудня глава Росавіації Дмитро Ядров вперше прокоментував авіакатастрофу азербайджанського літака, і за його словами, однією з основних причин авіакатастрофи нібито був густий туман і відсутність видимості на висоті 500 метрів. «Командир повітряного судна зробив дві спроби посадити літак у Грозному, які були безуспішними», – заявив Ядров.
За його словами, російські диспетчери нібито пропонували для посадки інші летовища, однак командир літака «прийняв рішення прямувати до аеропорту Актау».
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