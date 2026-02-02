Китай робить ставку на юань як міжнародну валюту – FT

Керівництво Китаю вже тривалий час послідовно працює над інтернаціоналізацією юаня

Лідер КНР Сі Цзіньпін заявив про необхідність перетворити юань на потужну міжнародну валюту, яка могла б широко використовуватися у світовій торгівлі, на інвестиційних ринках і у валютних операціях. Про це повідомляє Financial Times, пише «Главком».

За словами Сі, Китаю потрібна «сильна валюта», здатна відігравати значно більшу роль у глобальній фінансовій системі. Він підкреслив, що юань має активніше застосовуватися не лише в розрахунках між державами, а й на міжнародних ринках капіталу.

У Financial Times зазначають, що керівництво Китаю вже тривалий час послідовно працює над інтернаціоналізацією юаня, розглядаючи це як стратегічну мету. Пекін прагне зменшити залежність від долара США та посилити фінансовий суверенітет країни на тлі зростання геополітичної напруженості.

Водночас видання наголошує, що шлях юаня до статусу повноцінної світової резервної валюти залишається складним.

