Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Китай робить ставку на юань як міжнародну валюту – FT

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Китай робить ставку на юань як міжнародну валюту – FT
Пекін активізує курс на інтернаціоналізацію юаня
фото з відкритих джерел

Керівництво Китаю вже тривалий час послідовно працює над інтернаціоналізацією юаня

Лідер КНР Сі Цзіньпін заявив про необхідність перетворити юань на потужну міжнародну валюту, яка могла б широко використовуватися у світовій торгівлі, на інвестиційних ринках і у валютних операціях. Про це повідомляє Financial Times, пише «Главком».

За словами Сі, Китаю потрібна «сильна валюта», здатна відігравати значно більшу роль у глобальній фінансовій системі. Він підкреслив, що юань має активніше застосовуватися не лише в розрахунках між державами, а й на міжнародних ринках капіталу.

У Financial Times зазначають, що керівництво Китаю вже тривалий час послідовно працює над інтернаціоналізацією юаня, розглядаючи це як стратегічну мету. Пекін прагне зменшити залежність від долара США та посилити фінансовий суверенітет країни на тлі зростання геополітичної напруженості.

Водночас видання наголошує, що шлях юаня до статусу повноцінної світової резервної валюти залишається складним.

Нагадаємо, президент Китаю Сі Цзіньпін звільнив близько п’ятої частини вищого військового керівництва, яке сам же призначав, що може підірвати боєздатність армії та ускладнити плани Пекіна щодо встановлення контролю над Тайванем

Читайте також:

Теги: валюта Сі Цзіньпін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Світ трьох центрів сили і місце України
Місце України у новій реальності
4 сiчня, 22:22
Останні доларові новації Трампа. Чи треба бігти в обмінні пункти?
Останні доларові новації Трампа. Чи треба бігти в обмінні пункти?
29 сiчня, 10:00
Торговельні суперечки між США та Китаєм, ймовірно, триватимуть й у 2026 році
Які виклики постануть перед світовою економікою у 2026 році?
2 сiчня, 16:00
Трамп вважає, що операція у Венесуелі не вплине на відносини з Сі Цзіньпіном
Трамп вважає, що операція у Венесуелі не вплине на відносини з Сі Цзіньпіном
5 сiчня, 05:13
Минулого місяця міжнародні резерви нашої держави зросли на 4,6%
Міжнародні резерви України за рік зросли на понад 30%
7 сiчня, 14:04
Відтепер продавці та виробники товарів матимуть змогу переказувати валюту на рахунки фізосіб в іноземних банках
Нацбанк пом’якшив валютні обмеження
14 сiчня, 13:02
WSJ: Сі Цзіньпін проводить масштабну «чистку» армії
WSJ: Сі Цзіньпін проводить масштабну «чистку» армії
25 сiчня, 23:02
Валюта Ірану знецінилася майже до нуля
Економіка Ірану впала до нульових значень – дані Google
12 сiчня, 14:17
Лідер Китаю Сі Цзіньпін усуває навіть союзників. Китай перебудовує армію під одного лідера
Сі Цзіньпін залишився сам на вершині армії. CNN аналізує чистку генералів
26 сiчня, 13:28

Економіка

Bild: нафта й газ принесуть Росії лише 22% бюджету у 2026 році
Bild: нафта й газ принесуть Росії лише 22% бюджету у 2026 році
Китай робить ставку на юань як міжнародну валюту – FT
Китай робить ставку на юань як міжнародну валюту – FT
Трамп назвав країну, яка купуватиме венесуельську нафту
Трамп назвав країну, яка купуватиме венесуельську нафту
Біткоїн впав нижче $79 тис. і оновив мінімум за три місяці
Біткоїн впав нижче $79 тис. і оновив мінімум за три місяці
Bloomberg: ЄС готує радикальні зміни в нафтових санкціях проти Росії
Bloomberg: ЄС готує радикальні зміни в нафтових санкціях проти Росії
Найбільший обвал з 1980-х: золото та срібло пішли вниз після рекордів
Найбільший обвал з 1980-х: золото та срібло пішли вниз після рекордів

Новини

Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
Вчора, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua