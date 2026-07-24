Коли відкриється небо? Нардеп пояснив, за яких умов в Україну зайдуть лоукостери

Угорський лоукостер Wizz Air у мирні часи літав з українських аеропортів і зараз не проти повернутися

Крейденко назвав умову, за якої міжнародні перевізники повернуться в Україну

Міжнародні авіакомпанії готові повернутися на український ринок після стабілізації безпекової ситуації. Водночас для відновлення цивільних авіаперевезень необхідно забезпечити страхування польотів. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив заступник голови комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко.

За словами нардепа, авіакомпанії Ryanair, Wizz Air та Air Baltic вже зверталися до українського уряду щодо можливості відновлення роботи в Україні. Однак наразі вони не отримали конкретної відповіді щодо перспективи поновлення польотів.

«Вони зверталися до уряду, але не отримали позитивної відповіді щодо конкретної перспективи відновлення польотів. Як тільки вона з'явиться, профільне міністерство може одразу проінформувати всі авіакомпанії», – зазначив Крейденко.

Нардеп пояснив, що після отримання відповідного сигналу авіакомпанії самостійно запропонують варіанти виходу на український ринок або відновлення своєї діяльності.

Водночас ключовою умовою для запуску цивільної авіації Крейденко назвав страхування. За його словами, страховики мають бути готові забезпечити покриття ризиків для авіакомпаній. «Головне – щоб за ними були страховики (вітчизняні чи закордонні – не принципово), бо без страхування ми не запустимо цивільну авіацію», – наголосив народний обранець.

Зауважимо, на п’ятому році великої війни українці бачать пасажирські літаки в небі хіба що під час поїздок за кордон. Розмови про повернення цього символу мирного життя в Україну, яка веде запеклу війну, періодично здіймаються. Для відновлення польотів теоретично розглядаються аеропорти в західних регіонах. Директор Міжнародного аеропорту ім. Данила Галицького у Львові Тетяна Романовська нещодавно заявила, що підприємство готове оперативно повернутися до повноцінної роботи, як тільки буде прийняте рішення про відкриття повітряного простору. Відомі міжнародні авіакомпанії (здебільшого лоукостери на кшталт Ryanair та Wizz Аir) періодично виявляють зацікавленість у поверненні на український ринок.

Так, у 2025 році міжнародний аеропорт «Бориспіль» та лоукостер Wizz Air провели переговори. Вони обговорили можливості запуску пасажирських авіаперевезень.

Приблизно тоді ж стало відомо, що авіакомпанія Ryanair розробляє план відновлення польотів над Україною через сподівання, що президент США Дональд Трамп зможе покласти край війні Росії проти України.