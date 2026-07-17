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Азербайджан відновив авіасполучення з Росією

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Азербайджан відновив авіасполучення з Росією
Азербайджан повернув авіарейси до Росії після гучного скандалу
фото: ru.apa.az

Польоти поновлять за маршрутами, які закрили після катастрофи літака AZAL. Водночас Баку продовжує поглиблювати співпрацю з Україною

Азербайджан відновлює пряме авіасполучення з Росією за низкою маршрутів, які були призупинені після катастрофи пасажирського літака авіакомпанії AZAL наприкінці 2024 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву міністра закордонних справ Азербайджану Джейхуна Байрамова.

Про відновлення польотів глава азербайджанської дипломатії оголосив у Москві під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

«Найближчим часом очікується поновлення прямих авіарейсів між двома країнами за низкою напрямків. Це торкнеться маршрутів, польоти якими були обмежені після трагічного інциденту з азербайджанським цивільним літаком у грудні 2024 року», – заявив Байрамов.

Йдеться про рейси, які Азербайджан обмежив після катастрофи літака авіакомпанії AZAL. Тоді Баку вимагав від Росії повного розслідування обставин трагедії, а також притягнення винних до відповідальності. Попри відновлення авіасполучення з Росією, Азербайджан продовжує розвивати співпрацю з Україною.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, під час його візиту до Азербайджану сторони досягли принципових домовленостей у сфері оборонно-промислового комплексу та енергетики, а також підписали шість двосторонніх документів.

До слова, у Кремлі публічно заявили, що позиція Азербайджану щодо війни в Україні є предметом серйозних розбіжностей між двома країнами, оскільки Баку категорично не поділяє підходи Москви. Попри очевидний дипломатичний розкол, речник Путіна Дмитро Пєсков заявив про безсилий «прагматизм» РФ, яка змушена миритися з проукраїнським курсом партнера заради збереження двосторонніх відносин. 

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Теги: Азербайджан росія авіація авіаперевезення

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