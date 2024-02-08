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Українські вчені досі публікуються у виданнях РФ – Міносвіти

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Українські вчені досі публікуються у виданнях РФ – Міносвіти
Деякі українські вчені публікувалися або з представниками країни-агресорки, або у російських виданнях
фото з відкритих джерел

Міністерство наголосило, що законодавство України забороняє співпрацю з представниками РФ та Білорусі

Деякі українські вчені з різних вишів та наукових установ публікували статті або разом з представниками Росії, або безпосередньо у наукових виданнях країні-агресорки. Про це йдеться у листі Міносвіти до очільників вишів та наукових установ, в якому наголошується на неприпустимості будь-якої наукової співпраці з представниками РФ.

Міносвіти зазначило, що виявило статті українських вчених у виданнях РФ завдяки аналізу наукових публікацій, опублікованих у виданнях, які індексуються базами даних Scopus та/або WoS, за 2022-2023 роки. Також виявили публікації, підготовлені спільно з працівниками установ, утворених окупаційною владою на тимчасово окупованій території України.

Особливу увагу МОН зосередило на публікаціях, поданих до редакцій видань після прийняття закону «Про припинення дії Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про науково-технічне співробітництво», а також на тих із них, які мали посилання на фінансування досліджень з боку України.

Міносвіти наголосило, що будь-яка співпраця з представниками Росії та Білорусі, зокрема на рівні спільних наукових публікацій, реалізації наукових проєктів тощо, мала бути припинена на виконання вимог законодавства України.

Міністерство також наголосило на необхідності неухильно виконувати рішення РНБО про застосування санкцій до фізичних та юридичних осіб, зокрема тих, які стосуються припинення наукового співробітництва, освітніх контактів тощо та неприпустимості співпраці із фізичними та юридичними особами, до яких застосовано відповідні санкції.

До слова, Міністерство освіти та науки розробило посібник для вчителів шкіл – у ньому розповідається про те, як говорити з дітьми про війну Росії проти України. Зазначається, що у посібнику містяться методичні рекомендації. Вони створені для того, щоб допомогти школярам сформувати цілісну картину подій російсько-української війни, починаючи з 2014 року та включаючи повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року.

Теги: вчені санкції Міністерство освіти і науки росія

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