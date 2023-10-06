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Куди краще не вкладати кошти: відомий інвестор дав пораду

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Куди краще не вкладати кошти: відомий інвестор дав пораду
Білл Гросс порадив перспективні інвестиції
фото з відкритих джерел

Білл Гросс вважає, що акції «явно переоцінені», оскільки дохідність облігацій зростає

Білл Гросс, відомий інвестор та засновник компанії Pacific Investment Management Co., вважає американські акції та облігації невигідними інструментами для інвестування у поточних умовах.  Про це пише Bloomberg.

«Я б уникав акцій та бондів у плані майбутньої сумарної прибутковості», –  написав він у черговому інвестиційному прогнозі який цитує Bloomberg.

Натомість інвестор рекомендує розглянути арбітраж зі злиття - тобто ставки на зростання або зниження котирувань паперів компаній, які беруть участь у злиттях та поглинаннях. Зокрема, він назвав як перспективні акції Activision Blizzard, яку купує Microsoft Corp., і Capri Holdings, що знаходиться в процесі поглинання з боку команії  Tapestry.

Свій песимізм щодо фондового ринку Гросс пояснює тим, що котирування паперів компаній виглядають переоціненими на тлі прибутковості держбондів, що зростає, з урахуванням очікуваного корпоративного прибутку.

Ринок облігацій також не викликає у Гросса особливого оптимізму, оскільки він вважає, що Федрезерв не зможе різко знизити відсоткові ставки найближчим часом, оскільки інфляція навряд чи опуститься нижче за 3% за цільового значення в 2%.

«Особисто я не вірю, що Пауелл (голова Федеральної резервної системи) захоче або зможе суттєво знизити короткострокові процентні ставки з урахуванням того, що майбутнє обіцяє інфляцію у 3%», –  написав він.

Білл Гросс  – найуспішніший інвестор на ринку інструментів з фіксованим доходом. Його часто називають «Уорреном Баффетом світу облігацій». Будучи засновником і директором-розпорядником однієї з найбільших у світі компаній з управління активами Pacіfіc Іnvestment Management Company, або PІMCO. Гросс управляє $96-мільярдним фондом PІMCO Total Return Fund (PTTAX), а також декількома меншими за розміром фондами. Total Return є найбільшим з облігаційних фондів світу і п'ятим за обсягом серед взаємних фондів.
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Теги: інфляція США інвестиції гроші

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