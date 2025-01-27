Китай відреагував на версію ЦРУ про витік Covid-19 із лабораторії

Речниця МЗС закликала США «припинити політизувати та інструменталізувати питання пошуку походження коронавірусу»

У Міністерстві закордонних справ Китаю спростували твердження ЦРУ про витік Covid-19 з лабораторії в Ухані. Цю версію назвали вкрай малоймовірною. Про це повідомила речниця МЗС Китаю Мао Нін під час брифінгу.

«Витік із лабораторії вкрай малоймовірний - це авторитетний науковий висновок, зроблений спільною експертною групою Китаю та ВООЗ на основі виїздів до відповідних лабораторій в Ухані й поглиблених обмінів із відповідними науковими дослідниками, що був широко визнаний міжнародною та науковою спільнотою», – сказала Мао Нін.

Речниця МЗС закликала США «припинити політизувати та інструменталізувати питання пошуку походження коронавірусу, звинувачувати інші країни, якнайшвидше відреагувати на обґрунтовані побоювання міжнародного співтовариства, узяти на себе ініціативу щодо обміну даними про ранні передбачувані випадки у Китаї з ВООЗ, а також прояснити сумніви відповідних біологічних лабораторій США та дати відповідальне пояснення світу».

Нагадаємо, Cоvid-19 поширився через витік з біолабораторії в Ухані, що в Китаї. Про це заявив директор ЦРУ Джон Реткліфф, посилаючись на відповідний аналіз, пише The New York Times.

Відтепер оцінка відомства щодо виникнення вірусу природним шляхом з місцевого ринку змінилась. Водночас директор ЦРУ зазначив, що витік був ненавмисним.

До слова, комітет Палати представників США під керівництвом республіканців завершив дворічне розслідування щодо походження коронавірусу. Вони дійшли висновку, що вірус, ймовірно, має лабораторне походження та поширився через витік з лабораторії в місті Ухань.

Також Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликала Китай надати дані, які допоможуть зрозуміти походження Covid-19, через п’ять років після початку пандемії в китайському місті Ухань.

Раніше в Україні було виявлено випадки нового субваріанту коронавірусу Omicron – Flirt. Він швидше передається і краще уникає імунної відповіді, але вакцини залишаються ефективними проти нього.