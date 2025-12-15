Головна Країна Політика
Україна відхилила пропозицію про «вільну економічну зону» на Донбасі – Politico

Ростислав Вонс
Американська сторона хоче, щоб на території Донецької області була створена «вільна економічна зона»
фото: Офіс президента

США наполягають на територіальних поступках, всупереч жорстким запереченням з боку Європи

Україна відкинула пропозицію США про створення на Донбасі «вільної економічної зони». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Як пишуть журналісти, на Європейський Союз чекає вирішальний тиждень – протягом найближчих днів він намагатиметься захистити Україну від принизливої мирної угоди і одночасно рятуватиме угоду про надання багатомільярдного кредиту, щоб підтримати Київ. Зазначається, що європейські лідери намагатимуться налагодити діалог і використати свій вплив щодо мирного плану, коли вони в Берліні зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та американськими перемовниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Раніше президент США Дональд Трамп запропонував звільнити території від українських і російських військ і створити на Донбасі демілітаризовану «вільну економічну зону», де могли б працювати американські бізнес-інтереси. Україна відхилила цю пропозицію, повідомив Politico французький чиновник. За його словами, США наполягають на територіальних поступках, всупереч жорстким запереченням з боку Європи, і це викликає тертя з Вашингтоном.

Європа ж наполягає, що жодного просування в питанні територій бути не може, доки Україна не отримає гарантії безпеки. Раніше глава держави Володимир Зеленський заявив, що американська сторона хоче, щоб на території Донецької області була створена «вільна економічна зона». Для цього українські війська повинні вийти з контрольованої Україною території. 

Нагадаємо, у Берліні 14 грудня розпочалася тристороння зустріч президента Володимира Зеленського щодо завершення війни Росії проти України. Переговори між українською та американською делегаціями щодо мирного плану США продовжаться у понеділок, 15 грудня.

До слова, представники США та України провели серйозні переговори, на яких обговорили мирний план з 20 пунктів, економічні питання та інші важливі аспекти. Спеціальний представник президента США Стів Віткофф повідомив, що під час зустрічі «було досягнуто значного прогресу».

