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    Економіка

    Литва відновлює транзит через Калінінград

    Литовська залізниця відновлює транзит до російського Калінінграда - Литва відновлює транзит через Калінінград
    Литовська залізниця відновлює транзит до російського Калінінграда
    фото із відкритих джерел

    Обсяг вантажних перевезень залізницею повинен буде відповідати середньому показнику за три роки

    Компанія вантажних перевезень LTG Cargo, що належить «Литовській залізниці» (Lietuvos gelezinkeliai) відновлює транзит підсанкційних товарів між Росією і Калінінградом. Про це повідомляє «Інтерфакс».

    «Згідно з відповідним регламентом ради Європейського союзу та керівництвом ЄК, а також тлумаченням компетентних органів, відповідно до умов посилення контролю транзитних товарів, передбачених у керівництві ЄК, LTG Cargo відновить перевезення з сьогоднішнього дня, тобто 22 липня», – йдеться у повідомленні.

    Зауважимо, 13 липня Єврокомісія з певними застереженнями дозволила Росії перевозити підсанкційні товари залізницею до Калінінградської області та з неї через територію ЄС. У документі наголошується, що ЄС потрібно стежити, щоб транзит не використовувався для обходу санкцій. Транзит товарів та технологій військового чи подвійного призначення залишається забороненим, незалежно від обраного способу транспортування.

    Також з 10 серпня набуде чинності заборона на транспортування вугілля та іншого твердого викопного палива, з 5 грудня – на російську нафту та нафтопродукти.

    LTG Cargo уточнює, що обсяг вантажних перевезень залізницею повинен буде відповідати середньому показнику за три роки – з січня 2019 року до кінця грудня 2021 року. Середні значення будуть розраховані для кожного коду товару окремо, і заявки відхилятимуться, якщо їх обсяг досягне середньорічних значень.

    Товари, які раніше перевозилися вантажними автомобілями, не враховуватимуться при розрахунку середнього показника перевезень.

    «Перевезення зазначених у керівництві предметів розкоші транзитом не буде відновлено до окремого роз'яснення», – наголошують «Литовські залізниці».

    Нагадаємо, 17 червня губернатор російського регіону Антон Аліханов заявив про обмеження залізничного транзиту вантажів через Литву до Калінінградської області заявив. Транзит підсанкційних товарів литовською територією припинився у ніч з 17 на 18 червня.

    У МЗС Литви пояснили, що заборона на транзит продукції зі сталі та чорних металів між основною територією Росією та Калінінградською областю РФ через Литву запроваджена в рамках виконання санкцій ЄС.

    Голова українського МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що у блокуванні транзиту до Калінінградської області винна тільки Росія – зараз вона пожинає наслідки свого вторгнення в Україну.

    Захарова назвала дії Литви «ворожими» та описала відносини між республікою та Росією фразою «зараз вже не до розмов».

    Згодом Литва поширила обмеження на перевезення санкційних товарів до Калінінграда і на вантажний автомобільний транзит.

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    Теги: росія окупанти війна транзит Литва Україна окупація #stoprussia
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    Литва відновлює транзит через Калінінград