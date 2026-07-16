Проблеми з нафтою тільки починаються. Іран націлився на ще одну ключову протоку

Хусити вже розгорнули ракети та безпілотники біля стратегічного маршруту

Іран звернувся до єменських хуситів із закликом підготуватися до блокування судноплавства через Баб-ель-Мандебську протоку. Такий сценарій можуть реалізувати, якщо Сполучені Штати завдадуть удару по іранській енергетичній інфраструктурі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Можливі наслідки для судноплавства

За даними трьох джерел агентства, керівництво Ірану передало хуситам прохання бути готовими перекрити один із найважливіших маршрутів транспортування нафти через Червоне море.

Співрозмовник, близький до угруповання, заявив, що хусити вже завершили підготовку до можливих атак на судноплавство. Поблизу Баб-ель-Мандебської протоки нібито розгорнули ракети та безпілотники, а бойовики очікують відповідного наказу.

За інформацією джерела, представники Корпусу вартових Ісламської революції вже перебувають у Ємені. Саме вони можуть контролювати ухвалення остаточного рішення щодо початку операції.

Можлива блокада Баб-ель-Мандебської протоки створить нову загрозу для світового енергетичного ринку. Через цей маршрут судна потрапляють із Червоного моря до Аденської затоки та далі в Індійський океан.

Якщо хусити почнуть атакувати судна або портову інфраструктуру, одночасно можуть опинитися під загрозою два ключові маршрути постачання нафти з Близького Сходу – через Ормузьку та Баб-ель-Мандебську протоки.

За оцінкою Reuters, такий розвиток подій здатний не лише поглибити світову енергетичну кризу, а й відкрити новий фронт у протистоянні між Іраном і Сполученими Штатами.

Роль Ірану та хуситів

Одне з джерел видання зазначило, що для серйозного порушення судноплавства не обов'язково повністю перекривати протоку. Навіть постійна загроза атак може змусити перевізників відмовлятися від маршруту або перенаправляти судна довшим і дорожчим шляхом.

Хусити входять до підтримуваної Іраном регіональної «Осі опору», до якої також належать ліванська «Хезболла» та іракські шиїтські збройні угруповання. США звинувачують Тегеран у наданні єменським бойовикам зброї, фінансування та військової підготовки. Іран традиційно це заперечує.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розглядає можливість розширення військової операції проти Ірану. За даними ЗМІ, серед варіантів обговорювали висадку американських сил на іранських островах в Ормузькій протоці, зокрема захоплення острова Харг, де розташований нафтовий термінал, через який проходить більша частина іранського нафтового експорту.