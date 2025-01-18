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Названо продукти, які зберігають молодість тіла

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Бобові забезпечують тривале відчуття ситості завдяки високому вмісту білка та клітковини
фото з відкритих джерел

В бобових міститься багато білку, якого з віком організму потрібно все більше

Бобові (квасоля, сочевиця, арахіс, нут, горох) багаті білками, що допомагають шкірі регенерувати і довше залишатися молодою. Про користь бобових у раціоні розповіла дієтологиня Оксана Скіталінська.

За її словами, бобові мають надзвичайно цінні властивості для того, щоб залишатись здоровими, енергійними та жили максимально довго. Бобові є джерелом рослинного білку та клітковини.

Існує багато різновидів бобових. Найбільш відомі: горох, квасоля, сочевиця, нут і соєві боби, але до цієї групи входять також арахіс, конюшина та вика. Наразі бобові знову стають одним із найбільш споживаних продуктів, тому що містять більше білків, ніж будь-яка інша їжа.

Користь бобових:

  • Молодість тіла: Антиоксиданти (поліфеноли) у бобових нейтралізують вільні радикали, уповільнюючи старіння клітин.
  • Здоров’я мозку: Фолієва кислота та магній покращують нейропластичність і функцію нейронів, знижуючи ризик нейродегенеративних хвороб.
  • Імунна система: Цинк, залізо та білок підтримують вироблення імунних клітин і захист від інфекцій.

Поради від дієтологині Оксани Скіталінської:

Для кращого засвоєння та зменшення метеоризму:

  • Замочіть на 8-12 год у воді.
  • Промивайте для видалення олігосахаридів, які викликають здуття.
  • Готуйте до м’якості, додаючи спеції (імбир, куркума, кумин), які покращують травлення.
  • Поступове введення адаптує мікрофлору кишечника. Доповнюйте травами (мʼята, тимʼян) та травʼяними чаями (мʼята, мелісса, ромашка).
  • Пророщування сприяє легшому засвоєнню.
  • Ферментні препарати можуть допомогти краще засвоювати: (альфа-галактозидазу).

Ці методи мінімізують здуття і покращують травлення.

Також відомо, що бобові є незамінними продуктами для молодості шкіри після 40 років. Адже в них міститься багато білку, якого з віком організму потрібно все більше. Нестача білку призводить до того, що обсяг м’язової маси зменшується, шкіра стає в’ялою та втрачає свою пружність. Квасоля, горох, сочевиця, нут позбавляють таких проблем:

  • сухість і блідість шкірного покриву;
  • передчасне виникнення зморшок та інших ознак в’янення;
  • пігментація, приховані набряки;
  • розшаровування та ламкість нігтів;
  • виснаження, надмірне випадання волосся.

Бобовими найкраще замінювати гарніри. Страви на їх основі краще додавати до меню сніданку або обіду. Бобові забезпечують тривале відчуття ситості завдяки високому вмісту білка та клітковини.

Нагадаємо, що популярний сир камамбер сприяє омолодженню мозку. Він виробляється з молока та ферментується білою пліснявою (Penicillium camembert).  А саме споживання ферментованих молочних продуктів знижує ризик хвороби Альцгеймера. 

Теги: продукти молодість магній залізо

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