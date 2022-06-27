Нафтовий гігант РФ залишився без віцепрезидента: той утік на пенсію

Віцепрезидент «Лукойла» Леонід Федун заявив, що йде з посади, бо вже досяг пенсійного віку

Один із керівників найбільшої приватної нафтової компанії РФ знайшов причину, аби піти з посади

Віцепрезидент «Лукойла» з питань стратегічного розвитку Леонід Федун несподівано залишив свою посаду. Про це повідомила пресслужба компанії.

У короткому пресрелізі «Лукойла» йдеться про те, що причиною такого рішення Федуна є «сімейні обставини» та «пенсійний вік».

Зазначимо, що уродженцю Києва Леоніду Федуну у квітні цього року виповнилося 66 років, а пенсійний вік в Росії для чоловіків станом на цей момент складає 61,5 рік – тобто Федун досяг пенсійного віку кілька років тому.

Крім того, поважний вік не заважає Леоніду Федуну займатися футбольним клубом «Спартак», власником якого він став у середині двохтисячних років. Сам ексвіцепрезидент заявив, що до футболу його рішення, підкріплене заявою про пенсійний вік, не має жодного відношення.

Нагадаємо, у квітні пішов з посади голови ради директорів «Лукойлу» відомий нафтовий магнат країни-агресора Вагіт Алекперов.

А у березні рада директорів «Лукойлу» виступила за якнайшвидше завершення війни в Україні.

Сам Леонід Федун ще у березні заявив, що через санкції, запроваджені проти Росії після початку війни в Україні, він втратив майже усі свої статки.

Додамо, що у квітні компанія «Лукойл» повідомила російський уряд про можливість зупинки усіх своїх нафтопереробних заводів.