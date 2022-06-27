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    Економіка

    Нафтовий гігант РФ залишився без віцепрезидента: той утік на пенсію

    Віцепрезидент &laquo;Лукойла&raquo; Леонід Федун заявив, що йде з посади, бо вже досяг пенсійного віку - Нафтовий гігант РФ залишився без віцепрезидента: той утік на пенсію

    Віцепрезидент «Лукойла» Леонід Федун заявив, що йде з посади, бо вже досяг пенсійного віку

    фото з російських ЗМІ

    Один із керівників найбільшої приватної нафтової компанії РФ знайшов причину, аби піти з посади

    Віцепрезидент «Лукойла» з питань стратегічного розвитку Леонід Федун несподівано залишив свою посаду. Про це повідомила пресслужба компанії.

    У короткому пресрелізі «Лукойла» йдеться про те, що причиною такого рішення Федуна є «сімейні обставини» та «пенсійний вік».

    Зазначимо, що уродженцю Києва Леоніду Федуну у квітні цього року виповнилося 66 років, а пенсійний вік в Росії для чоловіків станом на цей момент складає 61,5 рік – тобто Федун досяг пенсійного віку кілька років тому.

    Крім того, поважний вік не заважає Леоніду Федуну займатися футбольним клубом «Спартак», власником якого він став у середині двохтисячних років. Сам ексвіцепрезидент заявив, що до футболу його рішення, підкріплене заявою про пенсійний вік, не має жодного відношення.

    Нагадаємо, у квітні пішов з посади голови ради директорів «Лукойлу» відомий нафтовий магнат країни-агресора Вагіт Алекперов.

    А у березні рада директорів «Лукойлу» виступила за якнайшвидше завершення війни в Україні.

    Сам Леонід Федун ще у березні заявив, що через санкції, запроваджені проти Росії після початку війни в Україні, він втратив майже усі свої статки.

    Додамо, що у квітні компанія «Лукойл» повідомила російський уряд про можливість зупинки усіх своїх нафтопереробних заводів.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Нафтовий гігант РФ залишився без віцепрезидента: той утік на пенсію