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Зеленський назвав умову для укладення двосторонньої угоди з Угорщиною

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський назвав умову для укладення двосторонньої угоди з Угорщиною
Зеленський та Орбан на саміті Європейської політичної спільноти
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Раніше українська та угорська сторони домовилися працювати над двостороннім документом

Проєкт двостороннього документа з Угорщиною наразі не містить пункту про підтримку членства України в НАТО. Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти.

Зеленський пригадав, що під час візиту угорського прем’єра Віктора Орбана до України в липні сторони домовились працювати над двостороннім документом. Український лідер наголосив, що двосторонній документ містить не тільки те, що хоче одна сторона, а те, що важливо для безпеки сьогодення та майбутнього.

«Обидві сторони. Для нас важлива підтримка України в ЄС, підтримка Угорщиною України в НАТО. У документі на сьогодні немає підтримки України з боку Угорщини в НАТО. Так, як цього немає, цей документ не підписано. На цьому крапка», – каже він.

Водночас глава держави додав, що якщо Україна й Угорщина поважають одне одного, то не має бути жодних питань.

«Україна підтримує те, що Угорщина є в ЄС та НАТО. Ось моє відношення до вас. Якщо ви мене запитаєте про будь-яке питання про українське відношення до Угорщини, то ви отримаєте швидку відповідь. Ми готові на все, щоб між нами не було питань. Але якщо на будь-якому питанні українському в угорської сторони є запитання, то я вважаю, що це не правильно. Наприклад: щодо ЄС є питання, почекайте, щодо НАТО почекайте, бо це червоні лінії щодо російської реакції. Так не може бути. Двостороння угода – це про повагу. І про те, чи бачиш ти мене на рівних», – зазначив Зеленський.

Як відомо, президент Володимир Зеленський прибув до Будапешта для участі в саміті Європейської політичної спільноти. Також глава держави зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленськи виступив на саміті Європейської політичної спільноти в Будапешті. Він подякував партнерам за підтримку України, водночас зазначивши, що для захисту потрібна «достатня кількість зброї, а не підтримка в переговорах».

«Обійми з Путіним не допоможуть. Дехто з вас обіймається з ним уже 20 років, і все стає тільки гірше. Він думає лише про війни й не зміниться. Тільки тиском можна його стримати», – заявив він.

Президент наголосив, що більшість країн-учасниць саміту долучилися до роботи дипломатичної системи, яка може підштовхнути Росію до справедливого миру.

Зазначалося, що після саміту відбудеться неформальна зустріч лідерів ЄС. Перемога республіканця Дональда Трампа у президентських виборах у США та її наслідки для Європи та світу очікувано стануть ключовими під час зустрічей.

До слова, Euronews повідомляє, що під час вечері лідерів ЄС у Будапешті, де нині проходить саміт Європейської політичної спільноти, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан може приєднати по відеозв'язку переможця президентських виборів у США Дональда Трампа.

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Теги: Володимир Зеленський Угорщина Віктор Орбан НАТО президент

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