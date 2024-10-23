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Трамп може обвалити курс євро в разі перемоги на виборах – Goldman Sachs

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Трамп може обвалити курс євро в разі перемоги на виборах – Goldman Sachs
Трамп пообіцяв знизити ціни на енергоресурси вдвічі та зменшити податки для американців
фото з відкритих джерел

Аналітики прогнозують, що економічні плани Трампа можуть суттєво вплинути на Європу

Євро може впасти на 10% якщо Дональд Трамп у разі перемоги на президентських виборах у США запровадить широкомасштабні тарифи та скоротить внутрішні податки. Такий прогноз висловили аналітики Goldman Sachs, повідомляє Reuters.

Радикальні економічні плани Трампа можуть суттєво вплинути на Європу, важливого торгівельного партнера як США, так і Китаю. Goldman Sachs зазначає, що у разі перемоги республіканців на виборах президента та в Конгресі це може спричинити підвищення тарифів та скорочення податків, що сприятиме стимулюванню економіки.

За словами аналітика Майкла Кахілла, введення 10% мита на всі імпортні товари США та 20% збору на продукцію з Китаю у поєднанні з податковими скороченнями може призвести до різкого зростання курсу долара та падіння євро на 8-10%. Ці заходи, ймовірно, збільшать інфляцію, що спричинить значне підвищення відсоткових ставок у США порівняно з Європою, що, своєю чергою, підвищить привабливість долара.

Наразі курс євро становить $1.083, востаннє нижче паритету він опускався у листопаді 2022 року.

Як повідомлялося, кандидат у президенти США Дональд Трамп поділився своїми планами на випадок переобрання. Він пообіцяв знизити ціни на енергоресурси вдвічі та зменшити податки.

Нагадаємо, кандидатка у президенти від Демократичної партії, чинна віцепрезидентка США Камала Гарріс бачить ризики того, що «Путін сидітиме у Києві», якщо її суперник Дональд Трамп отримає владу.

Раніше кандидатка у президенти США Камала Гарріс висловила сумніви щодо дієздатності свого опонента Дональда Трампа виконувати обов'язки в Білому домі. Це відбулося після того, як він скасував кілька передвиборчих заходів.

До слова, The Wall Street Journal повідомила, що Росія готова зазнавати чи не найбільших втрат людей за час війни, в очікуванні перемоги Дональда Трампа на виборах президента США.

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Теги: курс валют Європа Дональд Трамп вибори у США валюта

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