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Промислові підприємства зупинились: Фінляндія потерпає від страйків працівників

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Промислові підприємства зупинились: Фінляндія потерпає від страйків працівників
Робітники промислових підприємств Фінляндії розпочали масові страйки
фото із відкритих джерел

Хвиля протестів у Фінляндії триватиме шість днів 

У Фінляндії робітники розпочали страйк на промислових підприємствах. Про це пише фінське видання Yle.

Фінські робітники розпочали масовий страйк, вони вимагають підвищення зарплат. Учасники страйків хочуть досягти підвищення зарплати на 10% протягом наступних двох років. Причиною невдоволення робітників стала відмова роботодавців задовольнити прохання Центрального об'єднання профспілок щодо підвищення оплати праці.

«Кілька профспілок оголосили про початок протестних акцій, мета яких досягти прийнятного результату на переговорах щодо умов праці, які проводяться Індустріальною профспілкою та роботодавцями технологічної та хімічної промисловості», – йдеться у статті.

У протестах беруть участь пілоти авіакомпанії Finnair, профспілка працівників сфери послуг, профспілка працівників автомобільного та транспортного сектора, а також Індустріальний союз.

За даними видання, хвиля протестів триватиме щонайменше шість днів. Якщо сторони не зможуть домовитись, страйк триватиме до 14 лютого. В результаті є ризик серйозної затримки доставки споживчих товарів та щоденного скасування 10-15 авіарейсів.

Зазначається, що протести торкнуться більше ста великих підприємств, серед яких UPM, Metso, Nokia, Orion та інші. Цікаво, що у травні минулого року фінський парламент схвалив пропозицію Кабміну щодо обмеження політичних страйків. Згідно з цим документом, тривалість політичного страйку не може перевищувати 24 години, а інших страйків – двох тижнів.

До слова, Фінляндія готує черговий пакет військової допомоги України. Це буде вже 27-е постачання військової техніки від Фінляндії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

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Теги: економіка Фінляндія промисловість страйк Nokia

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