Від харизматичного коміка до безжального політика. Автор книги про Зеленського описує його трансформації

Головна теза книги «The Showman» про те, як навички і талант шоумена допомагають Зеленському в ролі президента, зокрема президента воєнного часу

Березень 2019-го: харизматичний молодий комік, упевнений у тому, що в якості президента зустрічатиметься тільки з «веселими» політиками, а до решти відправить «професіоналів». Жовтень 2023-го: впертий, безжалісний, мстивий, готовий іти до кінця ходою бульдога і робити неможливе. Так Саймон Шустер описує етапи трансформації Зеленського. В інтерв’ю автор книги «The Showman» розповів, що залишилося від тієї людини, з якою він познайомилися майже п'ять років тому, і що кардинально змінилося в ній за цей час.

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«У якомусь сенсі книжка і є відповіддю на запитання про трансформації Зеленського на 400-х сторінках» – зауважує Шустер.

Він згадує візит Зеленського до Вашингтона в грудні 2022-го року, перший під час повномасштабної війни і робить висновок, що від молодого коміка з 2019 року у президенті залишилося дуже мало.

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«Багато якостей, якась наївність, оптимізм, я не знаю, стали практично непомітними. Він став набагато жорсткішим, вимогливішим до членів своєї команди. Можливо, залишилося нахабство, напевно, точніше буде сказати, зухвалість», – зауважує Шустер.

Журналіст наголошує, що зухвалість – це саме про Зеленського зараз. І вона виражається у тому, як президент досягає результатів для України. Він пригадує його слова: «Я знаю, чого хочу, і буду цього домагатися. Мені це потрібно, і давай шукати способи зробити те, що потрібно мені, моїй команді і моїй країні».

Президент України Володимир Зеленський фото: Главком

Саймон Шустер додає, що у фінальній частині книги мало що залишається не лише від гумориста з Кривого Рогу, але й від кандидата в президенти, який наївно вважав, що його акторської харизми достатньо, щоб домовитися з Путіним.

«Можливо, єдине, що в Зеленському збереглося від людини мистецтва – це його бажання, озвучене в епілозі книги. Президент волів би, щоб його завше асоціювали з письменником Джорджем Орвеллом або актором Чарлі Чапліном, які висміювали Гітлера, ніж з Черчиллем», – зазначає автор книги.

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Журналіст підсумовує, що головна теза його книги про те, як навички, досвід і талант шоумена допомагають Зеленському в ролі президента, зокрема президента воєнного часу.

Раінше журналіст американського журналу Time Саймон Шустер розповідав, як Зеленський за час війни змінився із «ходячого трупа» на «бульдога». Видання The Telegraph опублікувало матеріал, який містить уривки з книги про Зеленського.

Також Саймона Шустера звинуватили у брехні в його книзі про Зеленського. Журналіст заявив, що всі факти в його книзі викладені зі слів Зеленського та його оточення.