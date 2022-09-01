Росія намагається купити валюту у «дружніх» країн – Bloomberg

РФ хоче поповнити свої резерви юанями та іншими валютами країн-партнерів

Росія працює над планом купівлі $70 млрд у юанях та інших валютах «дружніх» країн до кінця року в умовах, коли половина валютних резервів країни в доларі та євро заморожені західними санкціями. Про це пише Bloomberg з посиланням на презентацію у розпорядженні редакції та співрозмовників, наближених до обговорень.

За даними видання, план отримав попередню підтримку на спеціальній нараді з питань планування, де зібралися топпосадовці уряду та центрального банку держави-агресора. Зокрема, на зустрічі, що відбулася 30 серпня, була присутня голова ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна.

«Заморожені $300 млрд не допомогли Росії. Навпаки, вони стали вразливістю та символом втрачених можливостей", – йдеться в презентації, де агресор офіційно визнає справжній вплив санкцій.

Утримання цих грошей «є прямим скороченням інвестицій в Росію на користь інвестицій в інші країни», йдеться в документі.

При цьому купувати валюти «дружніх» країн, як РФ називає уряди, що не запровадили проти країни санкції за повномасштабне вторгнення в Україну, є проблематичним питанням. Річ у тім, що подальший продаж юанів «вимагає окремої угоди з Китаєм, яку буде дуже важко досягти під час кризи».

Але в короткостроковій перспективі, оскільки надходження від експорту нафти та газу продовжуються, а профіцит рахунку поточних операцій досяг рекордного рівня цьогоріч та підштовхує рубль догори, пропонується витратити 4,4 трильйона рублів ($70 млрд) на купівлю валют «дружніх» країн, передусім – саме юанів.

Банки, як зазначається в плані, наразі переповнені «м’якими» валютами, адже спроби перевести міжнародну торгівлю з доларів і євро не надто успішні – торгові партнери Росії не в захваті від прийому платежів у власних валютах.

До повномасштабної війни Росія постійно збільшувала свої інвестиції в юані в рамках кампанії з диверсифікації резервів. Хоча ці активи не були заморожені санкціями США та Європи, доступ Росії до них все одно обмежений.

У документі говориться, що активи в юані можуть сягнути $180 млрд. План передбачає витратити ці гроші протягом наступних трьох-п’яти років, щоб допомогти покрити величезні витрати на заміну іноземних технологій і перенесення транспортної інфраструктури на нові ринки в Азії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що міністри фінансів країн Великої сімки (G7) на зустрічі 2 вересня схвалять план щодо обмеження цін на російську нафту.

У Держдепартаменті США раніше заявили, що керівництво країни-агресорки Російської Федерації поширює міфи про ситуацію в економіці. Російський диктатор Володимир Путін насправді не здатний впоратися із санкціями, і ситуація погіршується. Про це йдеться у повідомленні на сайті Держдепу США. Американське дипломатичне відомство озвучило основні фейки російської пропаганди про санкції та вказали на факти.

Додамо, що раніше російський міністр оборони Сергій Шойгу назвав держави, які Кремль вважає «дружніми»