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Євросоюз має намір вдарити по російській енергетиці новими санкціями – Politico

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Євросоюз має намір вдарити по російській енергетиці новими санкціями – Politico
ЄС планує ввести на алюміній країни-агресора
фото із відкритих джерел

Politico: ЄС хоче вдарити по російській енергетиці санкціями на алюміній

Євросоюз може включити алюмінієву продукцію з Росії до 13-го пакету антиросійських санкцій. Про це пише видання Politico. Європейські політики впевнені, що таким чином зможуть нарешті дістатись і до російської енергії, оскільки вартість електроенергії при виплавці цього металу становить 40% виробничих витрат.

За даними видання, в ЄС незабаром розпочнуть обговорення додаткових деталей. Це переросте у пропозицію про повну заборону на ввезення алюмінію із Росії. Попередні ж обмеження стосувалися лише 15% імпорту цього російського металу.

«Російська алюмінієва продукція входить до числа товарів, що знаходяться в центрі уваги наступного пакету санкцій ЄС проти РФ», – йдеться в публікації. За даними промислової асоціації European Aluminium, введені раніше санкції обмежили імпорт алюмінію з РФ лише на 15%.

ЄС розраховує ухвалити 13-й пакет антиросійських санкцій до 24 лютого – річниці початку повномасштабної  війни в Україні. Члени об'єднання вже розпочали його обговорення. Брюссель має намір включити до списків санкцій нові імена та додаткові торгові обмеження. Також ЄС планує «придушити можливості РФ» оминати вже ухвалені обмеження.

Раніше йшлось про те, що Євросоюз розпочав дискусії щодо нового пакету санкцій проти Росії, який прагнуть затвердити до 24 лютого – другої річниці початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними джерел, у потенційні додаткові заходи можуть увійти нові торговельні обмеження, нові позиції в санкційних списках і подальше скорочення здатності агресора обходити обмеження ЄС через треті країни або компанії на європейській території.

Розширення санкцій обговорювали в середу, 17 січня, під час зустрічі послів Євросоюзу, у межах якої дискутували про те, як краще підтримати Україну в довгостроковій перспективі.Водночас Bloomberg зазначив, що досягти згоди щодо нового, уже 13-го пакету обмежувальних заходів буде непросто, адже затвердженню попереднього пакета передували тижні переговорів.

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Теги: 24 лютого Брюссель агресія імпорт санкції росія

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