Втрати ворога станом на 27 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1150 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 27 травня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 27 травня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 27 травня втратила:
- особового складу ‒ близько 502340 (+1150) осіб,
- танків ‒ 7671 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14818 (+15) од,
- артилерійських систем – 12981 (+28) од,
- РСЗВ – 1084 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 815 (+1) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10467 (+42),
- крилаті ракети ‒ 2221 (+12),
- кораблі/катери ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17694 (+55) од,
- спеціальна техніка ‒ 2118 (+7)
Активність флоту окупантів станом на 27 травня:
- у Чорному морі два ворожі кораблі;
- в Азовському та Середземному морі ворожі кораблі відсутні.
За добу, в інтересах рф, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Азовського моря – шість суден, з них два рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря – чотири судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
Нагадаємо, триває 824-й день повномасштабної війни в Україні.
Як повідомлялося, російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Сватового та на південний захід від Авдіївки. Ворог продовжував активний наступ у районі Часового Яру. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
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