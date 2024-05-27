Втрати ворога станом на 27 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1150 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 27 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 27 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 27 травня втратила:

особового складу ‒ близько 502340 (+1150) осіб,

танків ‒ 7671 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 14818 (+15) од,

артилерійських систем – 12981 (+28) од,

РСЗВ – 1084 (+1) од,

засоби ППО ‒ 815 (+1) од,

літаків – 357 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10467 (+42),

крилаті ракети ‒ 2221 (+12),

кораблі/катери ‒ 27 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17694 (+55) од,

спеціальна техніка ‒ 2118 (+7)

Втрати ворога станом на 27 травня 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 27 травня:

у Чорному морі два ворожі кораблі;

в Азовському та Середземному морі ворожі кораблі відсутні.

За добу, в інтересах рф, прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря – шість суден, з них два рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – чотири судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 27 травня 2024 року інфографіка: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, триває 824-й день повномасштабної війни в Україні.

Як повідомлялося, російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Сватового та на південний захід від Авдіївки. Ворог продовжував активний наступ у районі Часового Яру. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).