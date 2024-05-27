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Втрати ворога станом на 27 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Втрати ворога станом на 27 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Нині триває 824-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1150 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 27 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 27 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 27 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько 502340 (+1150) осіб,
  • танків ‒ 7671 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14818 (+15) од,
  • артилерійських систем – 12981 (+28) од,
  • РСЗВ – 1084 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 815 (+1) од,
  • літаків – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10467 (+42),
  • крилаті ракети ‒ 2221 (+12),
  • кораблі/катери ‒ 27 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17694 (+55) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2118 (+7)
Втрати ворога станом на 27 травня 2024 року
Втрати ворога станом на 27 травня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 27 травня:

  • у Чорному морі два ворожі кораблі;
  • в Азовському та Середземному морі ворожі кораблі відсутні.

За добу, в інтересах рф, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – шість суден, з них два рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – чотири судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 27 травня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 27 травня 2024 року
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, триває 824-й день повномасштабної війни в Україні. 

Як повідомлялося, російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Сватового та на південний захід від Авдіївки. Ворог продовжував активний наступ у районі Часового Яру. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Теги: Генштаб втрати ворог наступ

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