РФ наростила видобуток нафти, але є нюанс – Reuters

Росія планує збільшити експорт нафти з західних портів у серпні на 4% порівняно з липнем

Продаж нафти та палива залишається ключовим джерелом бюджетних доходів Росії

У липні Росія збільшила видобуток нафти та конденсату порівняно з червнем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними двох джерел видання, у липні Росія збільшила видобуток нафти та газового конденсату приблизно на 100 тис. барелів на добу. Загальний обсяг перевищив 9 млн барелів на день.

Продаж нафти та палива залишається ключовим джерелом бюджетних доходів Росії, що спонукає Москву підтримувати обсяги поставок на якомога вищому рівні, попри західні санкції та неодноразові атаки на нафтопереробні заводи. Однак, за словами джерел, у серпні Росії навряд чи вдасться зберегти липневий рівень видобутку.

За даними ОПЕК, видобуток нафти у РФ в червні скоротився на 61 тис. барелів на добу – до 8,928 млн барелів на добу з 8,989 млн барелів на добу у травні. За оцінками ОПЕК, середній видобуток нафти в Росії у 2025 році становив 9,129 млн барелів на добу.

Видобуток нафти в країні скоротився на початку цього року через пошкодження нафтопереробних заводів та обмеження експорту, зазначив Центральний банк Росії у своєму звіті про липневе засідання правління з питань процентних ставок. У звіті зазначено, що «можливість перенаправити вивільнені обсяги сирої нафти на експорт була обмежена пропускною спроможністю транспортної та портової інфраструктури».

За словами джерел видання, ескалація атак дронів на російські нафтопереробні заводи наприкінці липня та на початку серпня у поєднанні з нестачею вільних танкерних потужностей у Чорному морі може змінити тенденцію до зростання, змусивши виробників скоротити видобуток через труднощі з реалізацією обсягів нафти.

Зазначається, Росія планує збільшити експорт нафти з західних портів у серпні на 4% порівняно з липнем, оскільки незаплановані зупинки нафтопереробних заводів звільняють додаткові обсяги для експорту. Водночас атаки дронів можуть змінити експортні плани.

Нагадаємо, Україна змінила підхід до ударів по російській нафтовій інфраструктурі, що створило нові ризики для експорту нафти РФ. Після серії атак на нафтопереробні заводи основними цілями стали танкери та морська логістика, що, на думку аналітиків, посилило невизначеність для російської нафтової галузі.