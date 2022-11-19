Російський уряд залазить у борги через війну в Україні: дані британської розвідки

16 листопада 2022 року Росія провела найбільшу в історії емісію боргових зобов'язань за один день

Військові витрати Росії у 2023 році зростуть на 40%

Задекларовані витрати Росії на «національну оборону» на 2023 рік заплановані на рівні приблизно 5 трлн рублів ($84 млрд), що більш ніж на 40% перевищує попередній бюджет на 2023 рік, оголошений у 2021 році. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається у зведенні, 16 листопада 2022 року Росія провела найбільшу в історії емісію боргових зобов'язань за один день, зібравши 820 млрд рублів ($13,6 млрд). Це важливо для Росії, оскільки випуск боргових зобов'язань є ключовим механізмом для підтримки видатків на оборону, які значно збільшилися після вторгнення в Україну.

«Випуск боргових зобов'язань обходиться дорого в періоди невизначеності. Розмір цього аукціону, швидше за все, вказує на те, що міністерство фінансів Росії оцінює поточні умови як відносно сприятливі, але очікує на все більш невизначену податково-бюджетну ситуацію наступного року», – зазначають у міноборони Великої Британії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, Кремль намагається залучити гроші для фінансування армії окупантів і накопичує борги, створюючи фінансові ризики для росіян.

До слова, Україна від початку повномасштабного вторгнення Росії отримала понад $23 млрд міжнародної фінансової допомоги.

Між тим Європейський союз заморозив загалом €68 млрд російських активів, більшість яких перебувають у Бельгії.