Трамп розповів, як його дружина реагує на обстріли українських міст

Меланія Трамп знає про обстріли українських міст і після телефонних розмов її чоловіка з Путіним завжди каже про чергову російську атаку

Президент США Дональд Трамп під час пресконференції в Білому домі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, розповів, як його дружина Меланія Трамп реагує на обстріли українських міст. Про це повідомляє «Главком».

Трамп розповів, що майже завжди його телефонні розмови завершується обстрілами українських міст. І як стало відомо, про чергові російські удари президенту також розповідає його дружина.

«Мої розмови з Путіним завжди дуже приємні. Дуже мила розмова. А потім тієї ночі вибухають ракети. Я приходжу додому і говорю першій леді, що сьогодні розмовляв з Володимиром, у нас була чудова розмова. І вона сказала: «О, правда? Щойно ще одне місто обстріляли»», – розповів Трамп.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп висловив захоплення тим, що українці продовжують залишатися у своїй країні, попри загрозу російських обстрілів. Про це він зазначив під час спільної пресконференції з генсекретарем Марком Рютте, передає «Главком».

«Багато людей поїхали, але багато хто залишився. Вони справді залишаються. Це неймовірно, як вони залишаються, знаючи, що ракета може влучити у твій будинок і твій будинок обвалиться на тебе…» – сказав президент США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими тарифами, якщо вона не укладе угоду про припинення війни в Україні протягом 50 днів. На пресконференції в Білому домі разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, Трамп сказав, що «дуже незадоволений» Москвою.

До слова, президент США Дональд Трамп анонсував, що 14 липня зробить «велику заяву» стосовно Росії. Ця обіцянка викликала напружене очікування не лише у США, а й у Києві – в Україні побоюються, що йдеться про потенційні зміни у підтримці війни проти Кремля.

Трамп анонсував важливу заяву на адресу Росії. В інтерв'ю для каналу Трамп заявив, що розчарований Росією. «Але побачимо, що станеться протягом наступних кількох тижнів», – продовжив він.