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Запрошення до НАТО. Зеленський назвав країни, які підтримують Україну, і ті, які досі вагаються

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Запрошення до НАТО. Зеленський назвав країни, які підтримують Україну, і ті, які досі вагаються
Зеленський на зустрічі з журналістами, 21 жовтня 2024 р.
фото: Офіс президента України

Після виборів у США Київ сподівається на більш позитивну реакцію Вашингтона щодо вступу України до Альянсу

Більшість країн Північноатлантичного альянсу демонструють консенсус у питанні запрошення України до НАТО. Утім, кілька країн досі мають стриману позицію. Про це заявив президент Володимир Зеленський у понеділок, 21 жовтня, під час зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Ми бачимо сьогодні впевненість у Франції, підтримку Франції. Ми розуміємо, що нас будуть підтримувати британці, і вважаємо, що будуть підтримувати італійці. Щодо реакції Німеччини, на нашу думку, загалом сьогодні ситуація переважно залежить від Сполучених Штатів. Вважаємо, що в них іде консолідація їх думок щодо НАТО і це має вплив ще на, наприклад, Угорщину і Словаччину», – пояснив глава держави.

Після виборів у США Україна сподіваємося на більш позитивну реакцію Вашингтона. І як зауважив Зеленський – не лише через зміну президента, а просто тому, що зміниться фокус.

«Увага у Сполучених Штатів зараз на вибори, і я вважаю, що в будь-якому випадку будь-які різкі заяви з боку США сьогодні, напевно, недоречні або мають виклики. Вважаю, вони не хочуть зайвих ризиків», – зазначив очільник України.

Щодо Німеччини, то, за словами Зеленського, тут «доведеться багато працювати».

«Щодо Німеччини – побачимо. На мою думку, нам всім доведеться багато працювати з німецькою стороною. Але все ж таки Сполучені Штати будуть мати на це вплив», – додав президент.

Нагадаємо, що німецький канцлер Олаф Шольц відкинув ключові пункти плану перемоги Володимира Зеленського через побоювання подальшої ескалації війни. Він заявив, що ніщо не змінить його рішення відмовити Києву в постачанні крилатих ракет Taurus. Також канцлер Німеччини має намір блокувати швидке запрошення України в НАТО. Він послався на резолюції останнього саміту НАТО у Вашингтоні, коли альянс так і не схилився на користь запрошення (проти цього виступали США і Німеччина).

До слова, Зеленський в інтерв'ю Financial Times заявляв, що західні чиновники, які пропонують Україні стати членом НАТО в обмін на окупованій території, ніколи не говорили про це відкрито, адже вони бояться це робити. 

Раніше генсек НАТО Марк Рютте запевнив, що НАТО працює з Україною, дедалі більше наближаючи її до членства в Альянсі. Як наголосив Рютте, Україна стане майбутнім членом НАТО. Це було вирішено у Вашингтоні, проте питання полягає у термінах приєднання країни.

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Теги: США Німеччина НАТО Володимир Зеленський

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