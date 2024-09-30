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Пентагон створить мобільний ядерний реактор під промовистою назвою

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Пентагон створить мобільний ядерний реактор під промовистою назвою
Проєкт «Пеле» – це головна ініціатива щодо підвищення енергетичної стійкості Пентагона
фото із відкритих джерел

Очікується, що робота над створенням прототипу реактора завершиться не раніше 2026 року

Міністерство оборони США оголосило про початок робіт над проєктом «Пеле», який передбачає створення мобільного ядерного реактора. Про це пише «Голос Америки».

Як повідомляється на сайті оборонного відомства, створенням реактора займатиметься компанія BWXT Advanced Technologies зі штату Вірджинія. Згідно з планом, робота над реактором розпочнеться на початку наступного року, а у 2026 році повністю зібраний пристрій буде доставлено до Національної лабораторії Айдахо (INL), де до цього команда проєкту планує звести захисну конструкцію на випробувальному полігоні.

У пресрелізі Пентагону йдеться, що «Пеле» стане першим ядерним реактором четвертого покоління, який вироблятиме електроенергію у Сполучених Штатах.

Назва проєкту відсилає до Пеле – богині вогню у гавайській міфології. Створюваний в рамках проєкту пристрій, за задумом, буде невеликим (здатним поміститися в шестиметровому контейнері) реактором. Як джерело енергії «Пеле» використовуватиме TRISO – особливий вид палива на базі низькозбагаченого урану, що має, як підкреслюють інженери проєкту, дуже низькі екологічні ризики.

У повідомленні BWXT від 2022 року говорилося, що вартість контракту становитиме $300 млн.

Очікується, що реактор використовуватиметься для операційних потреб Міністерства оборони, при цьому BWXT наголошують, що він може використовуватись для комерційних та інших ініціатив – наприклад, для реагування на стихійні лиха, виробництва електроенергії у віддалених місцях або в рамках проєктів щодо зниження викидів вуглекислого газу.

Враховуючи, що мобільність є одним із ключових аспектів проєкту, реактор можна буде безпечно перевозити автомобільною та залізницею, а також морем і повітрям. Складання та введення в експлуатацію за планом не повинні перевищувати 72 години, при цьому зворотний процес – охолодження, вимкнення та демонтаж для транспортування – може тривати до семи днів.

«У Міністерства оборони є давня історія просування американських інновацій у галузі стратегічних та критичних технологій. Проєкт «Пеле» – це ключова ініціатива щодо підвищення енергетичної стійкості Міністерства оборони, яка відіграє вирішальну роль у просуванні технологій ядерної енергетики для цивільних цілей», – сказав Джей Драйєр, голова Управління стратегічних можливостей Пентагону.

Крім фахівців BWXT Advanced Technologies, до команди проєкту також входять компанії Northrop Grumman, Rolls Royce Liberty Works та Torch Technologies, а також державні відомства, серед яких Міністерство енергетики, Національна адміністрація з ядерної безпеки та Комісія з ядерного регулювання. 

Нагадаємо, раніше високопоставлені чиновники із Пентагону пропонували американському президенту Джо Байдену передати українським захисникам снаряди із зарядом білого фосфору, одна не для атак по росіянах та їх техніці, а для створення димових завіс та освітлення ділянок фронту у нічний час. 

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Теги: США Пентагон ядерне паливо

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