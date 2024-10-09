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Білорусь постачала добрива до України через компанію в ОАЕ – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Білорусь постачала добрива до України через компанію в ОАЕ – ЗМІ
Білорусь постачала добрива попри санкції, запроваджені Україною та Євросоюзом
фото з відкритих джерел

Білоруський виробник мінеральних добрив «Гродна Азот» постачав в Україну продукцію під виглядом туркменського виробництва через компанію, зареєстровану в Об’єднаних Арабських Еміратах

Білоруський виробник мінеральних добрив «Гродна Азот» постачав в Україну продукцію під виглядом туркменського виробництва через компанію, зареєстровану в Об’єднаних Арабських Еміратах громадянами Туреччини. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Таке постачання сталося попри санкції, запроваджені Україною та Євросоюзом проти білоруського промислового гіганта. Згідно з ухвалою Шевченківського районного суду Києва, яка опинилася в розпорядженні редакції «Радіо Свобода», слідчі викрили цю схему під час розслідування кримінальної справи проти української компанії «Оскар Оптима», яка займалася постачанням та продажем білоруських мінеральних добрив в Україні. Слідство триває з січня 2023 року.

Як зазначається в документі, «Гродно Азот» відправляв свою продукцію залізницею в порт російського міста Ростов, звідки її транспортували до порту міста Бургас у Болгарії. Там добрива пакували в мішки, а потім транспортували до порту болгарського міста Русе на річці Дунай. Звідти їх транспортували до Ізмаїльського морського порту. Митне оформлення здійснювалося на підставі сертифікатів про походження продукції з Туркменістану, де взагалі не виробляють цей вид добрив.

За допомогою ImportGenius – служби, яка відображає глобальні торгові документи на імпорт/експорт від митної служби США – Радіо Свобода знайшло одну таку поставку, здійснену ув квітні 2023 року.

Дубайська компанія Agro chain general trading LLC поставила з Туркменістану в Україну мінеральних добрив на суму $1,1 млн. Імпортером визначено українську компанію «Оскар Оптима». Водночас вартість цього контракту не співвідноситься з фінансовими результатами української компанії-реципієнта, які вона надала контролюючим органам.

Під час розслідування було також виявлено, що сертифікати про походження продукції були підроблені. У телефоні одного з представників української компанії знайшли листування з громадянами Туреччини-керівниками дубайської Argo Chain General Trading LLC. Завдяки цьому листуванню вдалося підтвердити, що перші партії мінеральних добрив були доставлені з Ростова, а фактичним відправником і виробником гранульованого карбаміду є «Гродно Азот».

Згодом Інститут судових експертиз України підтвердив, що добрива, які постачає українська компанія «Оскар Оптима», повністю відповідають зразкам продукції, яка виробляється в Гродно.

Нагадаємо, Індія не буде купувати зріджений природний газ (ЗПГ), який походить з ключового російського проєкту Arctic LNG 2, що перебуває під санкціями західних країн.

Як повідомлялося, литовська митниця перехопила вантажі з військовими речами, призначеними для російської армії. Як повідомляє LRT, співробітники Каунаської територіальної митниці та Митної кримінальної служби (МКТ) Литви виявили в пасажирських поїздах, які прямували з Калінінграда до Москви, чотири вантажі з предметами військового призначення.

До слова, австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) підписав угоду з інвестором з Об'єднаних Арабських Еміратів про продаж та вихід зі складу бенефіціарних власників білоруського Пріорбанку. 

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Теги: Білорусь санкції ОАЕ

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