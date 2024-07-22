Кулеба їде на переговори до Китаю: деталі візиту

У Китаї Кулеба говоритиме про шляхи припинення російської агресії

Візит українського міністра ініціювала китайська сторона

Протягом 23-25 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить візит до Китаю на запрошення міністра закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї. Про це повідомляє пресцентр МЗС.

Як зазначається, під час зустрічей і переговорів сторони проведуть обмін думками щодо актуального стану та перспектив розвитку двосторонніх відносин.

Очікується, що під час зустрічей і переговорів сторони обміняються думками на тему актуального стану та перспектив розвитку двосторонніх відносин.

«Головною темою обговорень стане пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні сталого і справедливого миру», - уточнив Тихий.

До відома, Сполучені Штати Америки очікують, що Китай зможе зіграти продуктивну роль у процесі досягнення справедливого й тривалого миру в Україні.

Водночас американська сторона у діалозі з Пекіном натякала, що він може відіграти продуктивну роль у справах припинення війни, «але це має бути роль, яка визнає, хто є агресором, а хто – жертвою».

Нагадаємо, США та Китай, якщо відкинуть розбіжності та будуть діяти разом, можуть припинити війну Росії проти України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg Television.