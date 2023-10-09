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Китай розпочинає виробництво нового покоління ядерних підводних човнів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Китай розпочинає виробництво нового покоління ядерних підводних човнів
Безшумність човна забезпечать російські технології
фото з відкритих джерел

Підводні човни з ядерним озброєнням вирізнятимуться низьким рівнем помітності

Китай будуватиме ядерні підводні човни нового покоління, які буде важко відстежити. Про це пише видання Reuters.

Аналітики та регіональні аташе з питань оборони стверджують, що з’являється все більше доказів того, що Китай зробить підводний човен з балістичними ракетами типу 096 до кінця десятиліття. Він відрізнятиметься наднизьким рівнем шуму, у чому Китаю допоможе Росія.

Дослідження, обговорені на травневій конференції у Військово-морському коледжі США та опубліковані в серпні Китайським інститутом морських досліджень цього коледжу, передбачають, що за новими суднами буде набагато важче стежити. 

Аналітик військово-морської технічної розвідки, один із дослідників цього підводного човна Крістофер Карлсон сказав, що тип 096 стане кошмаром, бо їх буде дуже важко виявити.

Зазначається, що за безшумністю та озброєнням новий китайський підводний човен конкуруватиме із сучасними російськими кораблями. На думку аналітиків, стрибок технологій матиме «глибокі» наслідки для США та їхніх союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо, китайці випробували інноваційну систему виявлення підводних човнів. Нова технологія дозволяє і знайти підводний човен, і встановити його модель.

Повідомлялося, що Китай тримає щонайменше один підводний човен з ядерними балістичними ракетами постійно в морі, що посилює тиск на Сполучені Штати та їхніх союзників, які намагаються протистояти зростаючій військовій потужності Пекіна.

Теги: зброя Китай ракета

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