Поляки тугіше затягують паски: на чому найчастіше економлять

Експерти прогнозують, що економіка Польщі потроху відновлюється, але падіння споживчого попиту, як і раніше, величезне

Обсяги роздрібного продажу в Польщі знизилися, повідомляє Gazeta. Полякам доводиться затягувати паски та менше купувати. Аналітики запевняють, що пік економічної кризи уже пройдено, і вона почне поступово відновлюватись. Поляки в цьому не впевнені і, навпаки, очікують гіршого.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згідно з опублікованими Головним статистичним управлінням Польщі даними, обсяг роздрібного продажу в країні знизився в липні рік до року на 4%. Насправді це означає, що поляки витратили на придбання різних товарів (не тільки на продукти харчування) менше, ніж рік тому.

У червні роздрібні продажі за фіксованими цінами впали на 4,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Порівняно з червнем 2023 року у липні роздрібні продажі зросли на 1,9%. Згідно зі статистикою, у період із січня по липень 2023 року продаж скоротився на 5,4%. 2022 року вони зросли на 8,0%.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Стали менше витрачати на книги, побутову техніку та пальне

«Як ми і прогнозували, роздрібні продажі в липні впали на 4% рік до року. Але, схоже, найгірше у нас уже позаду. Економіка за даними за II квартал поточного року виходить з піку. Ми, як і раніше, прогнозуємо зростання ВВП у 2023 році. на 0,4%», – прокоментували останню статистику експерти банку Pekao.





Експерти Польського економічного інституту, у свою чергу, наголошують на уповільненні темпів зниження економічних показників. «Роздрібні продажі впали на 4% у липні рік до року – це менше, ніж місяцем раніше (-4,7%). Найбільш різко впали обсяги продажу палива (-5,5%), побутової техніки (-11,6%), а також преси та книг (-13,6%.)», – написали вони.





Свій коментар також дали аналітики ING Economics Poland. «Показники роздрібного продажу поповнили список липневих розчарувань. Реальні роздрібні продажі впали на 4,0% рік до року (при очікуваних – 3,8%), хоча падіння було не таким стрімким, як у червні (-4,7%). купівельна спроможність споживачів тільки-но починає відновлюватися після майже річного негативного періоду», – підкреслили вони.

Нагадаємо, Німеччина вирішила повернути кілька тисяч нелегальних мігрантів назад до Польщі, оскільки саме через її територію вони прибули до країни, повідомляє Dziennik. Найбільше було відправлено назад громадян Грузії, росіян та громадян Іраку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними Прикордонної служби, держави-члени ЄС з початку року до кінця липня загалом збиралися передати польській стороні 3950 іноземців (у рамках реадмісії чи Дублінської процедури, яка регулює правила надання в ЄС міжнародного захисту громадянам третіх країн). За цей період до Польщі з країн ЄС було повернуто поки що лише 804 особи.