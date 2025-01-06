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Енергосистема Придністров'я може повністю вийти з ладу: заява Кишинева

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Енергосистема Придністров'я може повністю вийти з ладу: заява Кишинева
Енергетична криза спіткала проросійський регіон Молдови
фото з відкритих джерел

Максимальне виробництво Молдавської ДРЕС та Дубоссарської ГЕС становить 154 МВт

В окупованому Росією Придністров'ї дефіцит електроенергії становить близько 30%. Через перенавантаження є ризик того, що енергосистема регіону повністю вийде з ладу. Про це заявив держсекретар міністерства енергетики Молдови Костянтин Боросан, повідомляє NewsMaker

Максимальне виробництво Молдавської ДРЕС та Дубоссарської ГЕС становить 154 МВт, водночас максимальне навантаження у невизнаному Придністров'ї – 219 МВт.

«Управління цим дефіцитом електроенергії на Лівому березі Дністра здійснюється шляхом відключення споживачів, вуличного освітлення, систем водопостачання, промислових зон, сільськогосподарських переробних підприємств тощо. Якщо не відключити достатню кількість споживачів, є ризик повного виходу з ладу системи, оскільки розподільні мережі на Лівому березі перевантажені», – каже Боросан.

Нагадаємо, у Придністров'ї, окупованому Росією регіоні Молдови, відключили опалення та гарячу воду. Це сталося після припинення транзиту територією України та відмови Москви постачати газ за іншими маршрутами.

Раніше стало відомо, що всі промислові підприємства зупинили роботу. Причиною цьому стала енергетична криза, для промислового сектору немає енергетичного ресурсу.

Також Україна експортувала електроенергію для покриття дефіциту в енергосистемі сусідньої Молдови.

Як повідомлялося, Молдова запропонувала допомогти невизнаному Придністров'ю купувати природний газ через європейські закупівельні платформи для того, аби впоратися з кризою. Компанія «Молдовагаз» надіслала офіційну пропозицію керівництву придністровського «Тираспольтрансгазу». Молдовська компанія пропонує надати технічну та комерційну підтримку для організації закупівель газу для Придністров'я.

До слова, невизнане Придністров'я відмовилося купувати європейський газ замість російського. Так звана влада Придністров'я пояснила відмову від європейського газу «вищими та нестабільнішими цінами».

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Теги: Молдова Придністров'я електроенергія енергетика

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