Ісландія переходить на чотириденний робочий тиждень – CNN

Рівень безробіття в Ісландії є одним із найнижчих у Європі

Скорочення робочого тижня не передбачає зниження зарплати

Ісландія офіційно переходить на чотириденний робочий тиждень. Згідно з дослідженням, опублікованим у п’ятницю, економіка країни перевершує більшість європейських аналогів після скороченого робочого тижня. Про це повідомляє CNN.

Між 2020 і 2022 роками 51% працівників у країні прийняли пропозицію скоротити робочий день, включаючи чотириденний робочий тиждень. Наразі ця цифра, швидше за все, буде ще вищою.

Минулого року економічне зростання Ісландії було швидшим, ніж більшість європейських країн, а рівень безробіття є одним із найнижчих у Європі, відзначили Інститут автономії Сполученого Королівства та Ісландська асоціація сталого розвитку та демократії (Alda).

«Це дослідження демонструє справжню історію успіху: коротший робочий день став широко поширеним в Ісландії… і економіка є сильною за низкою показників», – сказав Гудмундур Д. Харальдссон, дослідник Alda. Скорочення робочого тижня не передбачає зниження зарплати.

Нагадаємо, у Німеччині завершилося тестування моделі чотириденного робочого тижня, яке тривало з 1 лютого. Так, 50 компаній тестували скорочений робочий тиждень з однаковою оплатою праці. Перші оцінки результатів демонструють чимало позитивних ефектів для персоналу, пише Deutsche Welle.

Завдяки чотириденці учасники експерименту стали отримувати набагато більше задоволення від життя, причому це пов'язано в основному з додатковим дозвіллям.

Як відомо, цього року низка європейських країн перейшла на чотириденний робочий тиждень. Експерти вважають, що такий графік покращує продуктивність та позитивно впливає на сон. Нещодавнє дослідження, проведене компанією MattressNextDay, показало: співробітники, які працюють чотири дні на тиждень замість п'яти, виграють годину нічного сну.

До слова, найбільше у світі дослідження щодо переходу на чотириденний робочий тиждень завершилося у Великій Британії. В експерименті брали участь працівники понад 60 приватних та державних компаній з червня по грудень 2022 року. Що показали результати експерименту та які висновки зробили роботодавець, повідомляє Reuters.