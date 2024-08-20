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Туреччина може скоротити трудовий тиждень для працівників

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Туреччина може скоротити трудовий тиждень для працівників
Туреччина готується до більш гнучкого робочого графіка для працівників
фото із відкритих джерел

Турецька влада обговорює зменшення робочого навантаження, особливо на певні групи працівників

У Туреччині розглядають можливе скорочення трудового тижня. Видання TGRT Haber пише, що тривалість трудового тижня у Туреччині можуть скоротити до 40 годин.

За даними ЗМІ, це питання було обговорено минулого тижня на зустрічі під головуванням віцепрезидента Туреччини Джевдета Їлмаза. На ньому розглядалися зміни до законодавства щодо нових форм роботи, таких як віддалена, часткова, тимчасова або через онлайн-платформи.

За турецьким законодавством робочий тиждень офіційно становить 45 годин. При роботі  45 годин на тиждень робітник має право на мінімальну заробітну плату. Мінімальна заробітна платня у Туреччині станом на 2024 рік 17 200 турецьких лір ($580).

Повідомляється, що загалом тривалість трудового тижня за п'ятиденним графіком може бути скорочена з 45 до 40 годин. До 40 годин вона може бути знижена і для представників деяких професій, які зараз працюють 48 годин на тиждень. Нещодавно влада законодавчо заборонила працювати турецьким перукарням та салонам краси у неділю саме через надмірну кількість робочих годин і навантаження працівників, які як вважається, працюють без вихідних. 

Нові правила торкнуться всіх професійних груп. При цьому понаднормово співробітники зможуть працювати до 270 годин на рік. Ініціативу пов'язують із автоматизацією робочого процесу за допомогою штучного інтелекту. Крім того, турецький уряд планує переглянути правила найму працівників, розмір преміювання та соцгарантій.

До слова, польський уряд серйозно думає про скорочення робочого тижня. На порядку денному два варіанти: перехід на чотириденний робочий тиждень або скорочення стандартного робочого тижня з 40 до 35 годин

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Теги: Туреччина економіка робота праця влада правила

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