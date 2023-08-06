Папа Римський поділився заповітною мрією, вона пов’язана з Україною

Франциск провів месу для католицької молоді в Португалії

Папа Римський Франциск провів месу для католицької молоді в Португалії і заявив, що мріє про мир у всьому світі, і особливо в Україні.

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«Дорогі друзі, дозвольте мені, старому, поділитися з вами, молодими людьми, мрією, яку я ношу в собі: це мрія про мир, мрія про те, щоб молоді люди молилися про мир, жили в мирі і будували мирне майбутнє», – розповів Франциск.

Папа Римський закликав присутніх думати про молодих людей, які не можуть здійснити свої плани через конфлікти і війни. Говорячи про Європу, Франциск додав: «Думаючи про цей континент, я відчуваю величезну скорботу за улюбленою Україною, яка продовжує страждати», передає Vaticannews.

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Раніше Папа Франциск у Лісабоні зустрівся з українською молоддю та висловив підтримку та молитви за Україну. Він також попросив вибачення у молоді за «неспроможність зробити щось більше» для України.

Також повідомлялося, що Папа Римський Франциск закликав Європу знайти «сміливі шляхи» для припинення війни в Україні.

Нагадаємо, Ватикан наразі не має конкретного плану, який допоміг би почати мирні перемовини в контексті російсько-української війни. Про це заявив Спеціальний представник Папи Римського кардинал Маттео Дзуппі після завершення своїх поїздок до Києва та Москви.

Як відомо, після візиту до Угорщини наприкінці квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоби спробувати покласти край розв’язаній Росією проти України повномасштабній війні.

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Раніше 13 травня президент Володимир Зеленський зустрівся з понтифіком під час візиту до Італії. Згодом до України прибув Дзуппі, який, зокрема зустрівся з українським омбудсменом Дмитром Лубінцем, який намагався до нього донести: єдиний механізм захисту українських дітей – звільнення всієї території України.

Також, папа Римський Франциск пропонує зустрітися із російським патріархом Кирилом Гундяєвим в одному з московських аеропортів.

До слова, папа Римський Франциск закликав владу Російської Федерації відновити Чорноморську зернову ініціативу.