Міністр оборони Італії заявив про «глухий кут» на фронті в Україні. Реакція Банкової

Глава італійського оборонного відомства натякнув на необхідність переговорів між Україною та Росією

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що війну в Україні варто завершувати політичним, а не військовим шляхом, оскільки ситуація на фронті нібито зайшла у глухий кут. Про це він сказав в інтерв’ю Corriere della Sera.

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За словами італійського міністра, «глухий кут» на фронті змушує задуматися про довготривалі терміни завершення війни. Так він, імовірно, натякнув на необхідність переговорів між Україною та Росією.

«Український контрнаступ, як дехто з нас припускав, зіштовхнувся з низкою труднощів. Російські окопи ускладнюють наступальні дії. Тому може бути політичний вибір, що визначить закінчення конфлікту», – запропонував Крозетто.

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На цю заяву відповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто абсолютно правий, коли каже, що аналіз подій на лінії фронту говорить про необхідність прийняття «політичного рішення». Це рішення дуже просте та відоме:

Рішення про розблокування надання Україні авіації, включно з літаками F-16. Рішення про розблокування передання далекобійних ракет. Рішення про збільшення постачань сучасних систем ПРО та ППО», – зауважив український посадовець.

Подоляк наголосив, що росіяни мають бути вибиті з території України військовим шляхом, а російське вторгнення – повинно зазнати фіаско.

«Будь-який інший «політичний» результат стане крахом системи глобального безпекового порядку та тріумфом кривавих людожерів по всьому світу», – підкреслив він.

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Нагадаємо, у Саудівській Аравії відбудеться міжнародна зустріч за участі представників десятків країн світу щодо мирного плану Володимира Зеленського. Напередодні The Wall Street Journal повідомило, що Саудівська Аравія має намір провести переговори щодо встановлення миру в Україні, але без участі Росії.

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін запевнив африканських лідерів, що Росія не відмовлялася від переговорів з Україною про завершення війни.

До слова, Зеленський допустив, що Путін захоче переговорів, коли ЗСУ дійдуть до Криму.

Раніше Зеленський сказав, що українська сторона ніколи не погодиться на замороження війни з Росією. Єдина умова для переговорів з Кремлем – це повністю звільнені від ворога тимчасово окуповані території.